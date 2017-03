Abiertas pláticas en ALDF por Cetram Constitución de 1917

Última parte

Luego de la presentación del proyecto del Centro de Transferencia Modal, Constitución de 1917 ubicado en la Delegación Iztapalapa, por parte de las autoridades de la CDMX, durante una sesión de trabajo con la presencia de diputados de la VII Legislatura, cuya Comisión de Gobierno preside el diputado del PRD Leonel Luna Estrada y con la asistencia de los diputados César Cravioto Romero, Coordinador del grupo parlamentario del partido Morena, del diputado Iván Texta Solís, integrante del Partido de la Revolución Democrática, que como Secretario de esta sesión, presidió esta mesa de trabajo, hay consensos muy positivos entre pueblo y gobierno y el proyecto sigue su curso en la ALDF.

Recordamos la asistencia de las diputadas Aleida Alavés Ruiz y Ana María Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena; así como de Rebeca Peralta León, Janet Hernández Sotelo y Francis Irma Pirin Cigarrero, diputadas del PRD; además de Miguel Ángel Abadía Pardo diputado del PAN, quienes dieron inicio a esta mesa de trabajo y de pláticas, entre las autoridades capitalinas y la ALDF, en torno a la información que fue solicitada al gobierno de la capital de la República, en relación con los Centros de Transferencia Modal, con la asistencia de 4 Secretarios del Gabinete de Miguel Ángel Mancera Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un subsecretario, el Oficial Mayor y de la plana mayor de los operadores de los proyectos de estos Centros de la Secretaría de Movilidad.

Esta mesa de trabajo sin precedente, tuvo el reconocimiento del coordinador del grupo parlamentario de Morena diputado Cravioto Romero, que declaró que el tema en cuestión era sumamente importante, por lo que estando esa mesa de trabajo con tanto interés en el tema no fuera cerrado el formato. Para lo cual el diputado Leonel Luna Estrada declaró, que la ALDF continuará con las mesas de trabajo entre legisladores y funcionarios, señalando además que “muchas veces la ciudadanía requiere mayor información sobre las obras que se realizan, por lo que los diputados tienen la responsabilidad de apoyar a los vecinos y evitar cualquier información falsa”.

La aportación que esta restructuración tiene, según la explicación dada a los diputados por los funcionarios, que a su vez llega a los residentes de una gran parte del oriente de la demarcación, que serán beneficiados como usuarios de más de 30 rutas diferentes va a permitir que todos los sistemas de transporte en este Cetram, se complementen entre sí y tiene además, una respuesta a las peticiones que hacen los residentes de la zona, para lograr el mejoramiento específico de los entornos urbanos, según nos han informado los interesados en aprovechar esta oportunidad.

Las concesiones de índole privado que no deberían de alarmar a nadie, deben ser abiertas, objetivas y útiles para el bienestar de las familias favorecidas, que tienen como lineamiento un esquema cobijado través de la función del mejoramiento de la REALIDAD URBANA de la Delegación de Iztapalapa, porque se apoya en la ley de Régimen Patrimonial y de Servicio Público.

Tiene que ver por primera vez con la interrelación de todo el sistema de transporte, dando seguridad a los usuarios, hacerlos accesibles al abordaje, cómodos, y de acceso facilitado para la población discapacitada. Como concesión sin la erogación de recursos públicos no tiene afanes privatizadores. Se define este modelo como de asociación público-privada que sirve para producir satisfactores con bienes y servicios para la población aprovechando la colaboración con el sector privado del país. No es de ninguna manera una privatización a menos que no exista un modelo de economía mixta. En fin, el proyecto a dos años de su terminación, que no inaugurará Mancera, ni es privatizador ni tiene lucro político.

