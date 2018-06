A Ricardo Anaya urge un pacto de impunidad

En 11 días, cuando se le acabe el blindaje de la candidatura presidencial, Ricardo Anaya tendrá que buscar un pacto de impunidad con Andrés Manuel López Obrador o con José Antonio Meade, pero en especial con Enrique Peña Nieto a quien, después del primer domingo de julio aún le quedarán cinco meses para convencer al procurador Alberto Elías Beltrán de cumplir sus obligaciones mínimas.

Para evitar que el caso Manuel Barreiro y la presunta trama de lavado de dinero en torno a la nave industrial de Querétaro le amargue la vida en el proceso postelectoral, Anaya deberá ganar las elecciones, un evento que, de ocurrir, rayaría en lo milagroso.

Es posible que el perdón y olvido de López Obrador no sea mero discurso y que esté dispuesto a pasar por alto la corrupción que pudo ocurrir en torno a Barreiro; es probable también que la bondad de Meade le impida hacer leña del árbol caído, pero Peña Nieto no olvidará las reiteradas amenazas de Anaya de meterlo a la cárcel. No puede hacerlo.

Y haría mal si pierde la memoria porque, conforme a las cuentas de los grandes capitanes de la causa del panista, Ricardo será dueño de la mayoría del Congreso y con base en esta fuerza impondría fiscales de todo tipo, en especial el General de la República. Y desde luego uno para perseguir solamente a Peña Nieto.

Habrá quienes digan que sus balandronadas son patadas de ahogado o estrategia para ganar votos en el último tramo de la contienda, pero su embestida jurídica en contra de Felipe Calderón, utilizando los oficios del viejo conocido de los lectores de Impacto, Paulo Díez Gagarin, muestran su desesperación o sus irrefrenables deseos de venganza.

Desde el último debate, cuando de última hora difundieron un video de las pláticas de Juan Barreiro, hermano de Manuel, con una supuesta empresaria argentina, Anaya no puede ocultar su nerviosismo.

Conforme a información del colega Salvador García Soto, esa noche en Mérida estuvo a punto de no participar en el debate. Tenía justificación pues el video fue difundido casi de manera simultánea con el debate, de tal suerte que no conocía su contenido.

Al final el video no escondía ninguna bomba en contra suya, pero la incertidumbre lo sacó de quicio y por eso se la pasó amenazando con cárcel a Peña Nieto y a Meade.

Si Anaya se apodera del Congreso, como aseguran sus portavoces, entonces Peña Nieto deberá preocuparse porque enfocará en su contra toda su energía.

Pero mientras esto ocurre, el presidente podría recordar al procurador Elías Beltrán que tiene una denuncia en contra de Anaya interpuesta por Ernesto Cordero, y que los elementos en torno al caso Manuel Barreiro y las revelaciones de su hermano Juan, son suficientes para llamarlo a declarar, por lo menos.

Se entiende que en las semanas anteriores y en los pocos días que faltan para las elecciones, cualquier acción en contra del candidato del Frente conformado por PAN, PRD y MC, serviría para vestirlo de mártir de la democracia y que el único beneficiario sería López Obrador.

Pero en dos domingos, el blindaje de los candidatos, en especial de los derrotados, desaparecerá.

En estas circunstancias, un pacto de impunidad no caería mal al candidato panista.