A la 4aT duele más Notre Dame que Minatitlán; récords de asesinatos, polarización presidencial, culpa al pasado y +

La masacre en Minatitlán y el cierre del conteo del primer trimestre de crímenes dolosos del 2019 comprobó que el “enemigo” NO es conservador, neoliberal o neoporfirista, y que no le importa la amnistía, el perdón ni la “comprensión social” de la Cuarta Transformación.

…

El verdadero enemigo de Andrés Manuel López Obrador rompió todos los récords de violencia y aumentó 9.7% su efectividad, comparado con el primer trimestre del 2018, una cifra que se antojaba muy difícil de superar, así que de nuevo el Presidente culpó al pasado, a la herencia maldita y a los gobiernos que “se dedicaron a robar”.

…

NO importa que fueran ampliamente criticados para ganar votos -a nueve meses queda claro el engaño- y ahora implora el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, que es necesario librar las legítimas diferencias democráticas, sea lo que eso signifique.

…

Y la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, que la tragedia de Notre Dame le mereció dos tuits el mismo 15 de abril, pero la masacre de Minatitlán, Veracruz, con 13 muertos, hasta el momento ninguno.

…

El dilema es la insistencia en polarizar, desde Palacio Nacional, frente a un problema que requiere la participación de todos, ya que librar batallas ficticias entre conservadores y liberales resulta en que unos buscan el fracaso del otro, mientras el verdadero enemigo sigue a sus anchas y otros riendo en el retiro rosa, gozando de total impunidad.

…

El caso es que el comandante de la Guardia Nacional, general -todavía en activo- Luis Rodríguez Bucio, no tiene ley formalizada ni grupo legalmente constituido; tiene dos jefes, incluido Luis Cresencio Sandoval (Sedena), pero ya inició la cuenta. Eso pasa por adelantar vísperas y presentaciones.

…

Y en caso de la masacre de Minatitlán, Veracruz, inició una guerra paralela entre el equipo del gobernador Cuitláhuac García (600 asesinatos en 130 días) y el fiscal Jorge Winckler, herencia de Miguel Ángel Yunes, que no baila al son a que están acostumbrados los de la 4aT, y sin respingar, ¡y tooodo por la polarización..!

…

Pero lo más polémico fue la reacción, en Twitter, de #YaSabenQuién: “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados”.

ELBA, MEJOR QUE JESÚS EN SÁBADO DE GLORIA Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Ni Jesús tuvo un Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección como la eterna lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, rehabilitada políticamente por Andrés Manuel López Obrador.

…

En el cierre de las averiguaciones previas en su contra por falta de elementos, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero devolvió a Gordillo todos los bienes a su nombre asegurados desde su detención, en el 2013.

…

La entrega, ordenada por Juez federal Antonio González en el amparo 858/2018, fue de 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos.

…

No cabe duda de que los maestros son los favoritos de este sexenio y están en verdadera jauja. Mientras los del CNTE escriben una extensa carta a Santa Claus Esteban Moctezuma Barragán y a Papa Noel Mario Delgado Carrillo para confeccionar una Reforma Educativa adecuada a sus fantasías, Elba regresa; reabre el arcón del tesoro que le resguardó el Estado, pero a’i vamos en la lucha contra la corrupción.

