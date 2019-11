A jalar desde temprano

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LOCUTORES QUE PRESIDE LA DRA. ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ, ENTREGA LOS PREMIOS NACIONALES DE LOCUCIÓN Y EN ESTA OCASIÓN, RECIBIRÁN PREMIOS, ENTRE OTROS MUCHOS COMUNICADORES: CORTV, CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR SU PROGRAMA DE NOTICIAS EN RADIO Y RECIBIRÁ EL PREMIO, EL DIRECTOR, Lic. Alejandro Leyva; el programa de noticias en TV de Jaime Velázquez y el programa de CORTV: Oaxaca a Fondo, conducido por Jaime Velázquez y Sócrates Campos Lemus.

MIENTRAS EXPLOTABA UN DUCTO en pleno acto de saqueo, se grababa la “cumbia del huachicol” por los que ahí estaban, y la neta, creo que son de los que han sido contratados en las empresas gringas para catadores de mota, a los cuales pagarán tres mil dólares al mes por fumar y ser honestos en sus apreciaciones y, bueno, ahí va estar el pequeño detallito que joderá la chamba… pero, mientras, a darle duro el fin de semana con la cumbia del huachicol, total, no pasa nada…

Y cuando los gringos comienzan a realizar los estudios de mercado y comienzan a contratar a los “expertos” fumadores de buena mota, pues es lógico que existe el acuerdo con ellos o cuando menos el permiso, para que se pueda legalizar la mariguana en el país, con fines medicinales, y a lo mejor, también, dan chance para el consumo del día. Y lo digo así, nos darán permiso, porque los norteamericanos son los dueños absolutos del negocio de las drogas legales e ilegales en el mundo, así que nos jodemos, o pedimos permiso, y pues como todo se vale, lo más seguro es que los acuerdos internacionales nos permitan ser, cuando menos, los productores de algunas de las variedades que existen de la motita, por ejemplo: la Golden Acapulco y la barba roja oaxaqueña, que son las de mayor calidad y las más demandados por los viciosos gringos y, los mexicanos, que son gourmets…

Y como dicen en mi pueblo: “para uno que se levanta temprano, pues uno que no duerme”, así es como se puede lograr el puesto para las mañaneras, y esto me recuerda que hace algunos años tuvimos con Jorge Adalberto Luna, Víctor Hugo Bolaños y yo, un programa que se llamaba: BUENOS DÍAS NOTICIA, que se iniciaba a las seis de la mañana, y un buen día, recibía la llamada de la señora, Gómez Zeta, que era la secretaria de Don Emilio Azcárraga y me preguntó las razones por las que comenzábamos a dar el noticiero a las seis de la mañana y si no nos parecía demasiado temprano para ello, le contesté que no, que los miembros del distinguido pueblo sabio, pertenecientes al infeliciaje nacional que viven por la salida a Toluca, Hidalgo o Puebla, se tendrían que levantar a las cuatro de la mañana para poder llegar a sus trabajos, y no tenían otro medio más que la radio, así que, pues, como miembros de la comunicación mañanera, pues a darle desde temprano… y adoptaron el horario en sus programas… claro que jamás nos contrataron en los mismos… ya sabe, el elitismo y el ser leal “soldado del presidente”, como decía el famoso “Tigre”… y, a los que nos les gustara esa milicia, pues, a la tiznada, y ya…

Lo importante de las mañaneras es que quieran o no los medios de comunicación tradicionales, que es lo que consultan y ven los miembros de la clase media y media alta, tienen, forzosamente, que levantar los primeros datos de lo que el presidente decide que es lo importante y marca la ruta de la comunicación que se replica en todos los mecanismos y medios, y se van utilizando por los comentaristas, locutores y analistas políticos para la tarea del día, así que, el presidente, como buen político que sabe el uso de los medios y no les tiene ni respeto ni miedo, pues los usa, porque sabe que al final de cuentas o le dan los espacios para bien o para mal, y lo que en verdad le importa no es la profundidad y los análisis, sino las cabezas de las notas que, al final de cuentas, es lo que normalmente leen las gentes en lo general, y pues, esto, también le sirve para darles primicias a los miembros de las benditas redes sociales, y ellos sí, por supuesto que le toman gusto a los dichos y hechos del presidente y los replican como fieles soldados de la 4T, por eso, con las mayorías encima, no hay nada que hacer por parte de los viejos comunicadores miembros del chayote mayor, porque están liquidados de antemano, no pueden ni hacer el intento de abrir la boca, cuando le entran miles de mensajes lanzados por los miembros de las benditas redes sociales que son los verdaderos soldados de la 4T, mentándoles la madre, cuando menos… y lo que no se ha entendido es que, como dicen los jesuitas sabios: “El mundo es de los que se levantan temprano” y bueno, de eso, ello, saben algo del tema.

La realidad es que el infeliciaje nacional con el pésimo transporte y lo lejano de las zonas de vivienda para los jodidos, pues cada día se tienen que levantar mucho antes, y esto, pues les gusta, el ver que su presidente se levanta también para jalar bien temprano, y lo hacen de los suyos, los fifís comienzan a llegar a los salones de café y restaurantes de pipa y guante zapato de ante, alrededor de las nueve de la mañana, si es que son de los más o menos madrugadores, y salen a la chamba, como a las once, así que si el presidente se les adelanta desde las cinco, pues les lleva una ventaja de seis horas, y esto es lo que enloquece y hace confiar a los miembros del infeliciaje nacional que nos tenemos que levantar a las cuatro para comenzar a jalar si no, pues ni siquiera comemos, porque no hay tiempo para esto, o nos corren del jale, así que un presidente madrugador, como Cárdenas, Echeverría y AMLO, no se encuentra como sea, y pues hay que recordar que hay que levantarse temprano para jalar… psicología de las masas o experiencia propia.