A falta de ligas de Europa y Champions League®, futbol de estufa

En estos criminales parones por fecha FIFA® que poco menos que nada se juega a excepción del nuevo formato de UEFA® (controvertido sea dicho de paso) para tener a los finalistas de la próxima Eurocopa 2020, el “run-run” de fichajes, rumorología y avances en negociaciones desde hoy ya se están cocinando en los diversos despachos de las principales economías/equipos del futbol europeo por hacerse de aquellos jugadores que le han llenado el ojo a sus directores técnicos, directores deportivos, presidentes y el siempre vanagloriado impacto económico – mercadológico que puedan ayudar a subsidiar parte esas compras que hoy en día están fuera de toda proporción gracias a la irrupción de la cartera del PSG con las contrataciones de hace casi ya 2 años de Neymar Jr. y Mbappé.

Atlético de Madrid por ejemplo, ha echado sus redes de pesca en Portugal, más en concreto en el Porto donde muy seguramente veremos al mexicano Héctor Herrera de rojiblanco para la próxima campaña bajo el visto bueno de Cholo Simeone y en el cual se presume ya ha hablado directamente con el jugador para plantearle el proyecto, exigencias del cuerpo técnico y el club y a lo que debe comprometerse. Lo más atractivo para el cuadro colchonero es que este fichaje sería a costo cero ya que el contrato de Herrera con el equipo portugués vence a finales de junio de este año aunado a que es un jugador que lleva casi 6 años compitiendo en Europa, por lo que su acoplamiento al equipo debiera ser inmediato.

De igual forma, está la negociación con el mismo equipo de Herrera por el lateral brasileño Alex Telles, negociación más complicada por su cláusula de rescisión que ronda los 40 millones de euros y que, seguramente el Porto querrá sacar mayor tajada a sabiendas de la urgencia del cuadro madrileño por fichar un jugador de galones ante las “inminentes” salidas de Filipe Luiz y Lucas; aunque también está en la terna el argentino del Ajax, Tagliafico, supuestamente también seguido por el FC Barcelona.

Y hablando precisamente del cuadro culé, puede ser que este verano sea un revulsivo y punto de quiebre para la renovación de la plantilla que urgentemente requiere, pues queda claro que ya no echan mano de La Masía, muy triste para la filosofía y cultura blaugrana, sólo habrá que ver si tienen la caja suficiente para afrontar los caprichos, necedades y necesidades de la directiva encabezada por Bartomeu.

Nombres como De Ligt (19 años, central, Ajax) por un costo de 75 millones de euros más variables, De Jong (21 años, mediocampista, Ajax) por un contrato ya cerrado en términos similares a los de De Ligt y con una ficha anual cercana a los 10 millones de euros, Griezmann (28 años, delantero, Atlético de Madrid) no menos de 120 millones de euros y una ficha bastante elevada o Jovic (21 años, delantero, Eintracht Frankfurt) no menos de 40 millones de euros; es así como el Barca deberá también sacar jugadores para liberar la masa salarial y poder hacer caja y espacio para estos jugadores, sin dejar a un lado el recambio que deberá tener Jordi Alba en unos 2 ó 3 años posteriores y una lateral derecha que aún no es de élite en el futbol mundial que está en piernas compartidas como lo son las de Semedo y Sergi Roberto.

Para ello se antoja la inminente salida del central belga Vermaelen, una posible venta de Coutinho que debiera ser por no menos de 100 millones de euros y así amortizar el año y medio que tiene, las salidas de Boateng y Murillo que por decisión de Valverde han venido sólo a ocupar los asientos del palco del Camp Nou y veremos lo que suceda con Malcon que en los minutos que ha tenido no ha podido demostrar porqué llegó al cuadro culé.

Ojo al dato de la delantera que debe formar el equipo catalán para solventar lo que han hecho tan sólo este año la dupla Messi – Suárez: 47 goles en liga, cantidad que sólo es superada por dos equipos de la primera división, Barcelona y Real Madrid; menuda tarea tiene Eric Abidal y compañía para que su contratación de recambio en la delantera no sea un fiasco. De Messi, no hay recambio, así de simple y llana es esa situación.

Real Madrid, situación a parte se vivirá en el equipo de Valdebebas después del batacazo de este año y por el cual la baraja de salidas es bastante amplia, aunque con la llegada de Zidane seguramente dará giros inesperados de acuerdo a la lista de posibles bajas posterior al partido de Champions.

Una que es sí o sí, Gareth Bale, quien seguramente retornará a la Premier League y presumiblemente sea el Manchester United el equipo que puede pujar por este jugador o bien, Bayern München, quien ya ha anunciado la mayor bolsa en su historia para fichajes para este verano y llevar a cabo el rejuvenecimiento línea por línea del cuadro bávaro.

Marcelo es una incógnita, aunque si la Juve va a por él, desde mi punto de vista debieran dejarlo ir, sobre todo por la edad del jugador carioca y que tanto ha rendido al equipo merengue; así que, si pueden hacer caja, bienvenido.

Ramos, creo que es intocable para Zidane muy a pesar de lo que piense Florentino, pero seguramente el presidente blanco deberá ceder en muchos caprichos de su multi laureado entrenador.

Varane, está buscando salir de Madrid buscando como destino muy seguramente la Premier League o Serie A y en las cuales le sobrarán novias que quieran sus servicios.

Iso, mismo caso que Sergio Ramos, al igual que Lucas Vázquez, Carvajal, Nacho, Modric, entre otros.

¿Kroos?, suspenso.

Curtois, ese será uno de los culebrones del verano, pues se sabe que Zidane no le quiere en su equipo y sí a Keylor y a De Gea, aunque el belga se autoimponga como uno de los mejores porteros de Europa. Este caso es especial, pues a los pesos pesados del vestuario blanco vaya que no ha caído nada bien el que sentasen al guardameta tico habiendo ganado tres Champions en fila siendo el titularísimo de Zizou.

Y ahora viene la lista de deseos tanto en lo futbolístico como en lo mercadológico: Mbappé (si lo quieren, más de 250 millones de euros deberán desembolsar), De Gea, De Ligt, Dybala, Jovic, Hazard, Neymar Jr., Pjanic, Pogba, Koulibaly.

Así bien, veremos el costo real de renovación de plantilla y del Santiago Bernabéu que deberá desembolsar don Florentino, pues vaya que su estrategia de fichar jóvenes a bajo costo, ganar tres Champions seguidas que tapaban una irregularidad y mal juego en liga y copa y por ende un equipo cansado y con problemas de vestuario, no fueron su mejor estrategia aplicada.

Es necesario que este equipo se reinvente y termine de una vez por todas seguir apelando de su vasta sala de trofeos, pues es una realidad que, en lo futbolístico, aún con sus recientes conquistas continentales, ha dejado mucho que desear tanto a sus seguidores, aficionados al futbol y por supuesto, a sus detractores.

Que sí, no hay nada como ganar la orejona y más tantas veces continuamente, pero su decadencia y fragilidad es palpable, tanto así que este año fuimos testigos de ello. No podemos olvidar aquellos cuartos de final y semifinal de torneos pasados donde literalmente quedó el equipo colgado del larguero para evitar una caída, al más puro estilo de Mourinho. Que también lectores madridistas, sacaron pecho del que tanto han hecho gala para sacar agua del barco y les resultó, pero hoy en día no, no les fue suficiente; más ahora con proyectos tan serios como el de Manchester City, Liverpool, Juventus, Barcelona, Bayern München, PSG y el de Manchester United que pronto estará en los lugares que merece.

Por último, los jugadores también deben pensar no sólo en la tajada de billetes que se llevarán por firmar con uno u otro equipo, es importante para sus logros personales y colectivos que elijan correctamente el proyecto deportivo y la liga donde competirán, pues insisto, lo de Neymar Jr. es un toque de atención, no es lo mismo jugar semana a semana contra equipos con una disparidad astronómica de nóminas como puede ser el St. Etienne, Lille, Guingamp, etcétera, que en ligas de mayor envergadura y mayor competencia.

¡Por fin este fin de semana regresarán las ligas europeas y así ver partidos de futbol mucho más trascendentales, de mayor exigencia y con los mejores futbolistas del orbe!

Hasta pronto querido lector.