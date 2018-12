A desmantelar la mafia de Castillejos

En la elección del ministro 11 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ha pasado desapercibido para los expertos y analistas un tema de fondo.

No se trata solamente de que el nuevo ministro tenga relación con el Presidente López Obrador, lo que no lo hace subordinado suyo; no lo ha sido nunca. La buena relación viene de cuando el entonces jefe de Gobierno enfrentó el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados y González Alcántara Carrancá presidía el Supremo Tribunal de Justicia de la capital de la República.

Por cierto, el ministro se asombraría de lo bien que cayó su elección en priístas de alto rango en el área del Derecho.

Sin duda será un gran enlace entre los poderes Ejecutivo y Federal, necesario en el clima de tensión que persiste, aunque por ahora haya dejado de ser tema mediático.

No es tema menor que el ministro 11 no sea militante partidista, como lo son sus competidoras Loretta Ortiz, que en el último momento renunció a su militancia en Morena, y Celia Maya, que proclama, con orgullo, haberse afiliado al partido de López Obrador para evitar que perdiera el registro en Querétaro.

Entre muchos de los beneficios de la votación de los senadores a favor de González Alcántara Carrancá está en que se da un primer paso para destruir la red de complicidad tejida, en el Poder Judicial, por Humberto Castillejos durante su estancia en la Consejaduría Jurídica de Los Pinos.

Mucho hemos hablado aquí de la “Triada” que asfixió a Enrique Peña Nieto (“La Santísima Trinidad”, le llamaba José Antonio Meade, a quien también bloqueó durante largo tiempo), pero, por lo general, nadie se ocupa de Castillejos y su grupo, conformado por Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo, Raúl Cervantes y Tomás Zerón, entre otros, que aún guardan liderazgo, por así decirlo, sobre ministros, magistrados y jueces que nacieron o crecieron bajo su influencia.

Por cierto, en alguna ocasión se escuchó comentar al candidato presidencial del PRI que gracias al apoyo de Luis Videgaray, Castillejos llegó a tener el poder irresistible que ostentó aun cuando ya no despachaba en Los Pinos.

La elección del nuevo ministro quizás dé paso a otras que podrían anular, paulatinamente, el poder acumulado por este grupo que, manejándose con autonomía desleal, se despachó con la cuchara grande en todo tipo de litigios, dañando sensiblemente la reputación del gobierno anterior, sin importarle siquiera las consecuencias que podrían traer a su jefe, el Presidente Peña Nieto.