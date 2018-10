A consulta la visita de Maduro

Estoy muy lejos de poner en duda el talante democrático de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, no así el de Gerardo Fernández Noroña; a partir de este reconocimiento creo que sería saludable que el presidente electo diese una gran lección a los periodistas “fifí” y a todos los que se han “amafiado” para cuestionar la consulta sobre la construcción, en Texcoco, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México si también preguntara al pueblo si invita o no a Nicolás Maduro a su toma de posesión.

Tengo amigos (y amigas) venezolanos en gran estima a los que, no tengo duda, no ofendo con mi opinión personal sobre su mandatario, pero esta no contaría en caso de que el equipo de transición aceptara el reto de preguntar a los mexicanos si quieren que la representación nacional ofenda a nuestro país rindiendo homenaje al dictadorzuelo sudamericano que ni siquiera puede ser comparado con su antecesor, Hugo Chávez.

No imagino a Porfirio Muñoz Ledo estrechando su mano y abrazándolo.

Esta idea ni siquiera es original; ya circula en redes sociales copiando el formato de las preguntas que aún estamos respondiendo los mexicanos sobre el NAIM; tampoco es una provocación, sino apenas una petición acorde a la advertencia, del viernes, en el sentido de que nos tendremos que acostumbrar a las consultas.

¿Por qué no someter su presencia a consulta?

Sin siquiera someter a votación la presencia de Maduro en México se puede aventurar el vaticinio de que quienes acudieran a las urnas pedirían a Andrés Manuel retirarle la invitación, aunque eso significara un problema diplomático para Marcelo Ebrard.

Todo esto a condición de que Fernández Noroña, Yeidckol Polevnsky y John Mill Ackerman no metieran sus manos para atascar las urnas con boletas a favor de su presencia. Ya sabemos la admiración que el diputado del PT, la lideresa nacional de Morena y el politólogo asesor de López Obrador y esposo de la próxima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tienen al dictador que ha llevado a Venezuela a vivir sus peores momentos.

Al final de cuentas, esta Liturgia no es otra cosa que un ejercicio periodístico de fin de semana con origen en un meme que circula en WhatsApp, pero que, sin duda, refleja la opinión de millones de mexicanos enterados de lo que pasa en Venezuela.

Hay que decirlo: La presencia de Nicolás Maduro en San Lázaro ofenderá a un país que decidió de manera democrática su futuro, y Andrés Manuel es el mejor ejemplo de esa madurez de nuestro pueblo.

Tan ofensiva como fue la de Donald Trump en Los Pinos cuando apenas era candidato a la Presidencia de Estados Unidos.