¡Buen provecho!

Cuando pasaba algo grave, la abuela Virgen (la de los siete embarazos), siempre exclamaba: -¡Ya sucedió! –y, sí, ¡ya sucedió!

Sin darnos cuenta, parece que estamos de regreso a tiempos que nadie recuerda si tiene 40 años de edad o menos. Y esos son la mayoría, la inmensa mayoría.

Hemos vuelto a la era del partidazo. Morena se ha hecho con el control absoluto del Poder Legislativo federal. No es que sea punible triunfar hasta la exageración en las elecciones, no, sino que después de arrasar en las urnas y ser el indiscutible número uno en el Congreso, no se entiende que anden a la pepena de desechos sólidos y detritos políticos, a menos que sea para contar con una aplanadora, porque si no es para aplastar, entonces lo de ellos es vicio (es para aplastar y es vicio). Ya se van a enterar, los que no lo vivieron, lo que es el país al buen tun tun del Presidente, ya se van a enterar qué bonito es rezar para que no se levante de malas. Una probadita fue el sainete de votar en contra y a favor de un mismo asunto en el mismo día, es Morena apenas calentando músculo (piiisaaa Moreeenaaa, pisa con garbo… pisar tiene varias acepciones, usted escoja y busque su relicario o cuando menos póngase su escapulario, le va a hacer falta).

También hemos vuelto a los tiempos de la amistosa oposición que el tan odiado PRI gozó (a ver si luego no lo andan extrañando, digo, los tricolores ya habían aprendido algo de pudor y buenos modos). Pero, sí, igualito que en los viejos tiempos: el PAN manteniendo algo el decoro (“sí, son tuyas, pero en público me respetas”); el actual PRI en el papel del fallecido PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (37 miembros, contando los fallecidos), de comparsa que por bien servido se da si continúa en el plantel; el PRD, como el PPS, Partido Popular Socialista (de la más triste época de Lombardo Toledano, ya viejito)… y la chiquillada que siempre hubo (PDM, PFCRN, PMS y tantos patiños más). Huele a gas…

De verdad que parece esto un viaje al pasado: de parte de quién se incendió la UNAM, cómo de repente entraron en paro 32 facultades y escuelas… quién coordinó el apoyo del IPN y otras instituciones que, lo crea o no, son serias. ¿Qué van a gritar el próximo 2 de octubre?… ¿3 de septiembre no se olvida?… ¿o van a hacer dos marchas cada año?, porque hubo cuando menos dos heridos graves. Y como estamos en un viaje al pasado, la UNAM lo que hizo fue despedir a su Coordinador de Seguridad, como si se hubieran llevado la enorme sorpresa de que porros, golpeadores y malvivientes, medran en las universidades mexicanas, mantienen a raya a los estudiantes y cobran… ¡oh, sí!, claro que cobran, como en los viejos tiempos (le digo) de las federaciones de estudiantes que promovía el gobierno para tener el control de la muchachada.

Insiste este servidor: si usted tiene 40 o menos de disfrutar los privilegios de la nacionalidad tenochca simplex (hay de otras y hasta de planta “penthouse”, otro día le cuento… viven como en otro planeta, de veras, nomás le digo una: desayunan su juguito de naranja con piquete de champaña, ¿huevos rancheros?… ni que fueran del peladaje como uno, no señor, ellos paladean huevos Benedictine y ya en plan muy nacionalista, una “omelette” de brócoli con queso de cabra raza majorera de las Islas Canarias –le recomiendo el Maxorata semicurado de Fuerteventura; no lo busque en Chedraui, además 100 gramos cuestan una quincena de sueldo-, y a un lado -“haute cuisine”-, trocitos de nopal de adorno, no saben que se comen), decía antes de interrumpirme a mí mismo: si tiene menos de 40 años, no sabe qué rico es el vacilón de que el país entero esté a lo que diga una sola persona (ya sabe quién, por supuesto).

Mire si no: ordenó que se consultara a los colegios y agrupaciones de ingenieros sobre la construcción del nuevo aeropuerto; respondieron ¡que no!, que siga las obras en Texcoco, que lo de hacerlo en Santa Lucía, combinado con el actual, es inviable (ni modo de decirle una peladez)… y sabe qué respondió el que dicen que va a ser el próximo jefe de la oficina de la Presidencia, el tal Alfonso Romo, que aún “faltan muchos estudios sobre el aeropuerto, faltan muchos grupos empresariales, vamos a darle tiempo al tiempo”

Tienen ya los estudios de la máxima autoridad mundial en la materia (MITRE), que dice lo mismo: Texcoco; ya hay 100 mil millones de pesos gastados en la obra en Texcoco; ¿qué no van a descansar hasta que, aunque sea la Academia Patrulla o la Escuela de Aeronáutica de Azcapotzalco, les digan que sí, que en Santa Lucía queda a todo dar?

Y AMLO, corazoncitos, muy a gusto, liquidando promesas de campaña desde antes de tomar el cargo (porque eso parece que está haciendo… esperemos, más nos vale).

Viaje al pasado, ni más ni menos, la gritada que en la primera sesión de la nueva Cámara de Diputados le puso a Porfirio Muñoz Ledo el gañán Fernández Noroña, diputado federal para diversión de chicos y grandes. Paramnesia, “déjà vu”, de la gritada que Porfirio Muñoz Ledo le puso al presidente Miguel de la Madrid en su sexto informe, el 1 de septiembre de 1988, primera ocasión en que semejante desafuero se viera en el sacro recinto (aunque con una diferencia, a Muñoz Ledo le tocó un apretón de cuello, de parte del gobernador de Aguascalientes, Miguel Ángel Barberena; una mentada de madre muy sentida, de Otto Granados Roldán; y por cortesía de un anónimo, una patada; al Fernández Noroña nadie le tocó un pelo, bueno, menos mal).

La gran diferencia es que los mexicanos de hoy son mucho más vivos que los que entonces ya andábamos por aquí locos de contentos. La gente hoy se entera de todo y cualquiera con teléfono “reportea”. Sí señor, hoy las mentiras tiene las patas mucho más cortas. Señores de Morena: ¡buen provecho!