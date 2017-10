2018, la competencia de la mediocridad

Todo indica que en 2018 no participarán dos de los políticos profesionales más completos y más representativos de sus sectores: El priísta Manlio Fabio Beltrones y el independiente Juan Ramón de la Fuente.

Uno por estar fuera del círculo del Presidente Peña Nieto, que al final será el gran elector en el PRI después de consultar con las antiguamente llamadas “fuerzas vivas”; las razones del otro jamás las conoceremos del todo, pero en mucho tienen que ver con su negativa a validar la concepción de la política que no comparte.

Por lo que sea, ambos podrían no dar el paso decisivo para ingresar a la arena a dar la pelea; a uno, De la Fuente, se le acaba el tiempo hoy (aunque el INE amplió el plazo a los “independientes” por una semana); al otro, Beltrones, aún le quedan días de espera para que el Presidente Peña decida el método priísta de escoger candidato.

Serán ausencias sensibles en la competencia del 2018, que se caracterizará por la mediocridad de la mayoría de los aspirantes a gobernarnos en un periodo que será definitivo en el primer cuarto del siglo.

Con la casi excepción de Andrés Manuel López Obrador, que se significa, por su discurso, un compendio de promesas incumplibles y el uso de los lugares comunes del populismo ramplón que pronto cumplirá 2 décadas como candidato presidencial, hay algunas otras honrosísimas excepciones que si no menciono es para no herir la susceptibilidad de quienes deje fuera, y no porque a mi edad tema de persecuciones gratuitas, tan del gusto de algunos de los aspirantes, pero la mayoría son impresentables para una contienda ya iniciada de la peor manera.

Acompañando a López Obrador están Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, José Antonio Meade, Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Narro, Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Piter, Jaime “El Bronco” Rodríguez y una cauda inesperada de independientes que de pronto se descubrió aptitudes para gobernar a un país difícil.

Con su participación, la elección del 2018, enfrentando a López Obrador de Morena y la independiente Margarita Zavala, y el panista Anaya, sí podría ser llamada la madre de todas las batallas. Sin ellos, y como el descarte en el PRI quizás deje fuera a lo poco valioso que hay en su lista, será una competencia de la mediocridad.

Confieso pecado en suponer, por adelantado, que Beltrones no participará en la contienda presidencial, más porque lo conozco de casi cuatro décadas que por alguna información privilegiada que no poseo; me atrevo a vaticinarlo porque no se prestaría a una simulación de competencia democrática dentro del PRI, que aun existiendo intención de realizarla ya se agotó el tiempo.

Es impensable que inicie o encabece un movimiento interno para forzar un cambio en la selección del candidato o imponer su candidatura. Como pocos, conoce las tripas del sistema priísta y, parafraseando a Gamboa, no lo veo en la insurrección.

Sabe, además, que en caso de imponerse en una contienda democrática remaría contra la corriente porque entre los que todavía se llaman peñistas pululan quienes, por desquite, son capaces de ir contra los intereses del Presidente y del PRI, como le ocurrió en las elecciones de junio de 2016.

No es secreto que en la pérdida de las gubernaturas en esa elección se impusieron las ambiciones personales de las figuras más conspicuas del gabinete federal, las mismas que lo siguen dominando, pues de haber triunfado Beltrones como líder nacional del PRI no habría quien hoy lo pudiera parar.

Es probable que por ello prefiera encabezar la tercera generación de reformas, las que Peña Nieto ya no tuvo tiempo de proponer al Congreso. Confía en que, tarde o temprano, los gobiernos de coalición dejarán de ser optativos para quien se adueñe de la Presidencia, y, con la reglamentación necesaria, el gobierno, paulatinamente, pasará a las cámaras legislativas.

En el Congreso sabe moverse como pocos; es su elemento natural; Calderón lo vivió y sufrió, y Peña Nieto tuvo la virtud de comprometerlo a aprobar las reformas estructurales que serán su legado.

Aun así, aunque no todo esté dicho, es una lástima que Manlio no dé la última pelea por la candidatura presidencial; sería un gran Presidente.

Si se impone su abdicación a disputarla morirán las posibilidades de una clase política que emergió en 1982 y que ofrecía gobernar al país al menos hasta 2024, pero que a partir del fatídico 23 de marzo de 1994 se quedó sin futuro y sólo pudo refugiarse en el Congreso. Su mejor momento lo tuvo en el sexenio de Peña Nieto, pero una nueva clase política con escasa experiencia, herida de gravedad por los escándalos protagonizados por algunos jóvenes que a estas alturas ya estarían cuajados para tareas mayores, y con pocas posibilidades de sobrevivir como grupo, se puso como meta aniquilar la anterior, que a duras penas pudo sobrevivir en la era panista. No lo ha conseguido del todo, pero en esas está; aún en disputa fratricida, se afanará en no dejar pasar a quien le sea ajeno, en especial a Beltrones.

La obstinación de no participar en las contiendas presidenciales de Juan Ramón de la Fuente no es fácil de entender.

Comparte una experiencia académica, política y administrativa sólo comparable con la de su compadre y compañero de mil batallas, José Narro, ahora presidenciable del PRI: director de la Facultad de Medicina de la UNAM, rector de la máxima casa de estudios del país, secretario de Salud, etcétera, es respetado y admirado por la sociedad civil, entre otras muchas razones, por su vida personal y pública exenta de episodios escandalosos.

Ha tenido, por lo menos, tres oportunidades de ser candidato presidencial; en la primera, un grupo de partidos pequeños se lo propuso, pero descubrió que, en el fondo, algunos proponentes sólo pretendían hacer negocio con su persona; es un misterio bien guardado si, cuando Andrés Manuel López Obrador pretendía impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, le fue ofrecida la Presidencia interina (IMPACTO lo desmintió en voz de Diego Valadés); más tarde, motivos familiares lo obligaron a abstenerse de nueva cuenta y hoy, cuando sigue resistiéndose a afiliarse a partido alguno, decidió, creo yo, no validar con su participación a quienes se adueñarán del poder.

Tengo en mi hemeroteca personal la historia contada por Emilio Chuayffet de la competencia de ambos desde la escuela preparatoria; en aquellos lejanos tiempos acordaron no enfrentarse más sino hasta por la Presidencia. Ambos se quedaron en el camino, uno porque sucumbió a las intrigas palaciegas y el otro por su porfía de no afiliarse a la clase política partidista.

Juan Ramón sería un espléndido candidato partidista o independiente, más éste que el otro; es de las pocas figuras de la sociedad civil con experiencia política y administrativa, pero además goza de prestigio incomparable.

Es insólito que hasta López Obrador lo vea diferente a los demás, al grado de que en su primera incursión insinuó que en caso de ganar sería su Secretario de Gobernación y en su segunda campaña presidencial lo convocó a algún evento sobre educación.

Hasta donde sé, en los últimos tiempos, su comunicación ha sido mínima, pero imagino que el líder de Morena le sigue guardando respeto. Esta circunstancia fue aprovechada por De la Fuente para que, en el 2006, López Obrador no incendiara la UNAM, que en aquellos tiempos era mayoritariamente perredista; incluso, el entonces candidato del PRD estuvo a desayunar en la Rectoría.

Recuerdo que desde la oficina de Juan Ramón era posible palpar la tranquilidad en el campus de la UNAM cuando la capital del país ardía con el plantón de Andrés Manuel en Reforma, Madero y la Plaza de la Constitución.

Sin duda, el Rector sería un gran Presidente no sólo porque es psiquiatra y le tocaría a gobernar a un país necesitado de atención profesional, sino porque ciudadanos como él no abundan; basta con ver la lista de los candidatos “independientes” y los aspirantes partidistas.

Ya habrá tiempo y espacio para hablar de quienes disputarán las candidaturas y después la Presidencia; por ahora sólo lamentar que Manlio y Juan Ramón se mantengan al margen, uno esperando a los gobiernos de coalición, por cierto propuestos por él al Congreso, y el otro la gestación de una nueva generación política que no se puede construir sólo con conferencias y artículos periodísticos.

En ambos casos aplica la definición de Theodore Roosevelt: “No es el crítico quien cuenta ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae, exclusivamente, en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre; el que lucha con valentía; el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones”.

“El que cuenta es el que, de hecho, lucha por llevar a cabo las acciones; el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble; el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota”.

Y por esto es que la contienda del 2018 la librará un grupo mayoritariamente compuesta por mediocres que apenas servirían para cargar el maletín de las figuras que se abstendrán.