1968: La crisis de conciencia

Cuánto se ha protestado, comentado, analizado y difundido sobre los sucesos de la represión estudiantil de 1968, que hace recordar a manera de remembranza aplicada a esta relatoría lo que una vez escribiera el cronista e historiador de la Independencia de México Carlos María de Bustamante: “Basta por ahora, la pluma cansada de describir tantas atrocidades: se entorpece”.

Un acto de represión gubernamental que nunca imaginó sus alcances, su repercusión social y política que fecundaría un parteaguas en la vida democrática del país: genuina para algunos, complementaria para otros.

Un episodio que forma parte del imaginario de la política nacional, que se revive año tras año ya por cinco décadas, transitando cada vez por la línea delgada del olvido, estacionado en la memoria de un público especializado.

Un pasaje de la historia represiva de una gobernanza autoritaria, donde la frescura de las nuevas generaciones retoma la bandera de protesta y remembranza del hecho, asumiéndolo como un legado beneficiario de un movimiento donde difícilmente podrán interpretar el pasado que le dio curso en toda su extensión, porque ese tiempo ya no existe y, difícilmente se podrá reproducir en su contexto y circunstancia, porque ya no habita ese México.

EL DESPERTAR DE LA SOCIEDAD CIVIL

Un movimiento y desenlace que los historiadores y politólogos coinciden en señalar como el despertar de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como, un detonador de las guerrillas urbanas y rurales que dio cabida al periodo conocido como la Guerra Sucia de los 60, 70 y 80.

Un movimiento estudiantil que sacudió un pasado de dominación y un presente de opresión y manipulación de un pueblo subyugado y una sociedad pensante que no se atrevía a manifestarse, convirtiendo al 2 de octubre de 1968 en la estampa que le cambió la vida al país.

Un movimiento que Enrique Krauze identificó como “el bautizo de sangre de una generación”.

Lorenzo Meyer como: “el sangriento inicio de la lenta movilización y transformación de la conciencia cívica mexicana”.

José López Portillo como la detonación de: “la crisis de la conciencia”.

MUCHAS VOCES

Voces de reclamo y de reflexión que se manifestaron, a las que se siguen sumando muchas más, que describen y tipifican un movimiento que detonó la apertura de una actitud crítica y opositora de una sociedad civil somnolienta.

Un episodio que posterior al padecimiento de los hechos, se empezó a concebir como una herramienta ideológica que inició la ruptura de las cadenas de la dictadura del pasado, fomentando la libertad de una identidad aprisionada del presente, para configurar un futuro que empujaba el declive del régimen revolucionario y el autoritarismo del partido único.

SE PERPETUA EN LA HISTORIA

Un suceso que ya debería quedar en el olvido como una lección histórica de la juventud intelectual mexicana, según lo manifiesta uno de los sobrevivientes de éste episodio como fue Pablo Gómez Álvarez, actual diputado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), componente indiscutible de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión que acaba de decretar que el movimiento estudiantil de 1968 quedará inscrito con letras de oro a lado de héroes históricos como Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata en el muro del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la leyenda “Al movimiento del 68”, como un homenaje a los estudiantes que fueron reprimidos por el gobierno en la Plaza de las Tres Culturas hace 50 años.

Una memoria que lo recoge y cobija con visos de eternidad para entronizarse en la historia, señalando otro de los protagonistas de este aciago episodio Joel Ortega Juárez que, el “68”, sirvió para construir un pensamiento distinto al hegemónico de la Revolución Mexicana, gracias a la lucha de masas que se dio durante ese año y que tuvo como protagonistas principales a los estudiantes.

DISTINCIONES Y ESCLARECIMIENTO

Aún con las distinciones que le prodiga el Congreso de la Unión y, el esclarecimiento que se buscó a través de la investigación de crímenes en contra de los derechos humanos, promovida por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado instaurada en la administración de Vicente Fox Quesada a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

Insatisfactorios fueron los resultados para las expectativas promovidas, ya que solamente puso en prisión domiciliaria a Luis Echeverría Álvarez (en ese tiempo secretario de Gobernación), gozando actualmente de auto de libertad bajo reservas de ley, uno de los pocos sobrevivientes de mando civil y militar de ese pasado ominoso.

El único sancionado en vida de muchos responsables que participaron, identificando por mando militar a: Luis Gutiérrez Oropeza, Jorge Carrillo Olea, Marcelino García Barragán, Félix Galván, entre los más conocidos.

Civiles: Gustavo Díaz Ordaz, Eduardo de la Garza, Manuel Ibarra Herrera, Fernando Gutiérrez Barrios, Julio Sánchez Vargas, Luis Cueto Ramírez, y tanto más que intervinieron directa e indirectamente en la decisión de disciplinar a los estudiantes e imponer correctivos para una sociedad que empezaba a despertar.

UN FANTASMA

El movimiento del 68 hoy en día es un fantasma mexicano más, porque a la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ese crimen masivo, ese sacrificio inútil e injustificable de una juventud que se asomaba a la vida cívica, le fue cancelada la aplicación de la justicia en un acto de reconstrucción para que no se volviera a repetir.

¿Quién debe responder a un acto de terrorismo de Estado? que el tiempo se está encargando de desvirtuar y ubicarlo en un pasaje con tendencia al olvido de sus ejecutores; aunque en su conmemoración de medio siglo se pretenda rescatarlo y dignificarlo, quedando el estigma de que en esa época una sociedad expectante no demandó con energía la aplicación de la justicia: diluyéndose año tras año la responsabilidad.

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

El principal culpable o la máxima autoridad de mando de los protagonistas que fueron envueltos en el tumulto de los hechos, Gustavo Díaz Ordaz, justificó una y otra vez que actuó en defensa de México.

Todavía retumba en la conciencia de los oyentes, la versión que modulaba con energía y autoridad como Ejecutivo Federal y, en su calidad de ex presidente de la República, cuando los reporteros lo acosaban y acorralaban principalmente por al tema estudiantil de 1968.

“La injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí”, “asumo íntegramente la responsabilidad personal, jurídica, política e histórica, por las decisiones del gobierno, en relación con los sucesos de 1968”.

Recientemente concluye Sergio Aguayo Quezada: “En el 68 la derecha, la derecha más reaccionaria de la que formaba parte Díaz Ordaz, llegó a esa interpretación absurda de que había una conspiración comunista internacional para derrocar al Presidente y poner un régimen comunista en México. Absurdo, pero esa fue la legitimización para la matanza del 2 de octubre”.

Lo cierto es que, el movimiento estudiantil no representó un desafío real a la continuidad del régimen, pero marcó el principio de una crisis de legitimidad, una crisis de conciencia de la que el país no se ha recuperado completamente.