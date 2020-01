15 años de IMPACTO, El Diario y vamos por el 16

Festejaremos al estilo nuestro, acompañados o en solitario; vigilados o ignorados. No importa; la cuestión es recordar y rendir tributo a aquel puñado de amigos que nos acompañó en la aventura de crear un diario en esta jungla de periódicos que, aún hoy, tiene el mérito de no pasar desapercibido y sigue causando molestia a muchos

Por la austeridad republicana, y porque no vaya a ser que el ojo avizor de Santiago Nieto tenga la atención puesta en nosotros, no me atrevo a “rallarme” (AMLO dixit) con el mejor mariachi de México, el Real de Jalisco, así que celebraremos los primeros 15 años de IMPACTO, El Diario siguiendo el ritmo de Johan Strauss reproducido por Spotify. Recomienda mi hermano Tomás Flores Rangel comprar la membresía que no reproduce comerciales y, así, el festejo saldrá barato.

Eso sí, lo haremos con mezcal, tequila o lo que todavía quede por ahí, aunque conociendo la sed insaciable de los Bustillos sospecho que nada encontraré.

Como sea, celebraremos que a pesar de los pronósticos en contra pudimos llegar a 15 años y nos disponemos a cumplir muchos más, uno a uno, sólo por el placer de hacer periodismo y no por hacer añicos la promesa, imagino que inventada por quienes pretenden ofuscarnos contra la Cuarta Transformación, en el sentido de hacernos sucumbir por asfixia lentamente para que la agonía sea dolorosa.

IMPACTO La Revista parió a IMPACTO, El Diario en el mejor y en el peor de los momentos.

Pocos días antes de la Navidad de 2004, un grupo reducido de periodistas, encabezados por Juan Ramón Bustillos, nos comprometimos a reencontrarnos el 2 de enero para echar a andar un diario que nos permitiera seguir día a día la sucesión presidencial. Cumplimos la promesa y el lunes10 de enero de 2005 caímos en manos de nuestros amigos inolvidables, los voceadores, anunciando que Mariano Azuela planeaba crear un Tribunal Constitucional.

Así empezamos.

Pocos meses después, el canibalismo se instaló en los partidos políticos a causa de las candidaturas presidenciales.

Auxiliado por el gobierno de Vicente Fox, Roberto Madrazo se cebó en Arturo Montiel; Felipe Calderón dio una lección de dignidad a Fox renunciando a la Secretaría de Energía y en dos elecciones internas hizo trizas a su candidato, Santiago Creel. Andrés Manuel López Obrador consiguió evitar a Cuauhtémoc Cárdenas sufrir, por cuarta ocasión, la frustración de no regresar a Los Pinos, en cuyos jardines correteó cuando niño, para iniciar su pelea de tres rounds por la Presidencia alegando que en los dos primeros asaltos fallidos fue defraudado.

Los entresijos de cada uno de aquellos episodios están registrados en las páginas de IMPACTO a detalle. Mucho de lo publicado nos consta por la relación cercana de reporteros, columnistas y articulistas con un alto porcentaje de protagonistas de todos los bandos; en poco o nada especulamos.

De igual manera ocurrió cuando Enrique Peña Nieto sacó al PAN de Los Pinos y cuando Andrés Manuel López Obrador se desquitó de todos y convirtió a la oposición en lo que sigue a casi nada.

No hay mérito en confesar que en la última sucesión confiamos de más en las fuentes informativas y descuidamos el entorno social; simplemente nos ocurrió, como a todos los perdedores, que tarde nos percatamos que el país había cambiado y estaba hasta la madre de priístas, panistas y perredistas, aunque para cambiar optara por ex priístas y sus satélites, ex perredistas y supuestos ecologistas pintados de verde.

Como “haiga sido”, nuestra ceguera no se justifica en que fue mal de muchos. Nos ocurrió que el porvenir nos alcanzó y no lo vimos llegar; hoy intentamos adaptarnos a un cambio que a la vista carece de estrategia y cuyo futuro es incierto. Cuarta Transformación le llaman.

Se trata de un cambio de régimen, y no de gobierno, dice el Presidente López Obrador y nuestra pretensión es permanecer para hacer la crónica de algo que puede ser histórico, tanto si tiene éxito como si fracasa.

Esperemos lo primero porque en ello va el futuro de todos, no sólo de él y de Morena, el partido que fundó para no empatar la marca de Cuauhtémoc en fracasos.

Permanecer hasta ver el desenlace no será fácil porque la crisis de los medios es manifiesta y porque aún triunfando en el uso de las nuevas tecnologías, en las filas de la 4T hay quienes, por más que se niegue, están ocupados en el cobro de viejas facturas en lugar de no hacer quedar mal a Andrés Manuel, como algunos lo están consiguiendo.

Decía al inicio que no creo que alguien del nuevo gobierno, no al menos el Presidente, sino alguno de los oportunistas que regresaron al poder gracias a él, tenga en sus objetivos apretar paulatinamente para que la asfixia sea lo más dolorosa posible mientras llega el fin.

Como sea, esa presunción me lleva a recordar el comentario de Giordano Bruno al escuchar la sentencia de la inquisición que lo llevó a la hoguera. Temen más del temor que pretenden instaurar.

Por lo pronto, aunque ya no estamos todos los que iniciamos 15 años atrás la aventura, y cada día somos menos, tengo la certeza de que permaneceremos el tiempo suficiente como para registrar el cierre del primer capítulo del intento de instaurar una transformación que se pretende eterna, aunque esta cualidad sólo la posea la divinidad a que tanto se alude en estos tiempos de laicismo en riesgo.

Y por eso me emocionan algunas cartas que me llegaron la víspera del cumplimiento de los primeros 15 eneros.

Muy en especial las de la ministra de la Suprema Corte de Justicia Jasmín Esquivel y de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, a quienes no tengo el gusto de conocer. De los gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

La del hermano de Pedro Joaquín Coldwell me es muy especial porque en IMPACTO no nos portamos bien con él cuando buscó la candidatura del PRI y conquistó la gubernatura como candidato de oposición. Se necesita profesionalismo y una muy especial estatura humana para, a pesar de aquello, encomiar nuestra labor profesional.

Y ¿qué decir de Martha Gutiérrez, que nos verificó en Gobernación cuando llegábamos a las manos de los lectores vía los voceadores, y de Claudia Islas, otra profesional de la comunicación, y del gran reportero Abelardo Martín, que, convertido en jefe de prensa, cuando envía cartas me habla de usted? ¿Y del ex subsecretario de Salud Javier Castellanos Coutiño, a quien los Bustillos debemos la vida?

Es cierto que ya no llegan felicitaciones en tambache porque hay quienes esperan al mero día; porque a quienes tomaron el poder no les importamos y porque los que ya no están en escena no tienen quien les recuerde la efeméride, carecen de secretarias o las que tenían se llevaron las agendas.

No importa, como tampoco que no haya festejo como en el pasado, en los que, en tiempos de sucesión, el “Salón Francisco Galindo Ochoa” de IMPACTO, bautizado por Juan Ramón, Francisco y Juan José como el “Panchos Bar”, se convertía en una especie de pasarela de presidenciables. Vaya tiempos, en especial 2010, 2011 y 2012, en que si alguien hubiese vendido boletos de ingreso habría hecho una pequeña fortuna.

Lo importante es que llegamos al día de hoy agradecidos con quienes nos siguen en impacto.mx, Facebook, Twitter y en nuestra aplicación para teléfonos móviles; que tenemos la intención de cumplir 16 y que para ello estamos creando las condiciones que lo permitan.

Y, desde luego, que festejaremos al estilo nuestro, acompañados o en solitario; vigilados o ignorados. No importa; la cuestión es recordar y rendir tributo a aquel puñado de amigos que nos acompañó en la aventura de crear un diario en esta jungla de periódicos que, aún hoy, tiene el mérito de no pasar desapercibido y sigue causando molestia a muchos.