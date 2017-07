Bondadosa Reforma en Telecomunicaciones

Satisfecho por sus logros como negociador político, Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en el Senado, presumió los beneficios de la Reforma en Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de la Unión en 2013. Resaltó que el sector ha crecido a una tasa anual del 10 por ciento, lo que ha despertado interés para invertir, por parte del sector privado, más de 230 mil millones de pesos. Tan importante reforma, abundó Gamboa Patrón, ha generado, en los últimos cuatro años, 215 mil empleos de mano de obra calificada, para ubicarnos como el tercer proveedor de servicios de la tecnología de la información a nivel internacional, en virtud de que reporta exportaciones por más de 6 mil millones de dólares al año.

EN DEFENSA

El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, salió en defensa del nuevo sistema de justicia penal acusatorio al calificar de equivocadas aquellas declaraciones que lo culpan del incremento de los delitos en los últimos meses. Aseguró que, ante esas lamentables aseveraciones, está claro que las autoridades, simplemente, pretenden evadir sus responsabilidades respecto al aumento de la inseguridad en sus entidades. Escudero explicó que aquellos mandatarios locales que acusan al nuevo sistema de justicia penal del incremento de delitos buscan evadir sus obligaciones de instruir y capacitar a policías, fiscales y ministerios públicos, y subrayó que el factor principal es la deficiencia en la implementación del modelo acusatorio, en el que garantizar la presunción de inocencia es el fundamento principal, por lo que significaría una regresión volver al anterior modelo autoritario, que vulneraba constantemente los derechos procesales de los inculpados.

INDIGNACIÓN

Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, expresó su indignación por el trato de humillación y de burla que maneja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para con nuestro país en vísperas del próximo encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en el marco de la reunión del G-20 en Hamburgo, Alemania, los próximos 7 y 8 de julio. La legisladora recordó las recientes declaraciones mentirosas del mandatario norteamericano en el sentido de que habría de construir un oleoducto debajo del muro; en ese tenor, aseguró que “la lógica y el respeto por los mexicanos no le importan al mandatario republicano. A Trump, lo que le interesa es demostrar que seguirá con el espectáculo de humillar a los mexicanos quizá porque de esta manera pretende obtener concesiones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, indicó.

PERIPLO

Muy provechosa ha resultado la gira de trabajo que realizó por el estado de Texas el presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, quien sostuvo reuniones con varios personajes y autoridades, entre ella su homólogo de la ciudad de McAllen, Jim Darling, con quien acordó fortalecer el intercambio comercial y de servicios públicos, educativos, culturales y de hermanamiento. La importancia de los acuerdos radica en que McAllen ha sido una de las ciudades con más altos índices de recaudación de impuestos per cápita debido al sólido establecimiento minorista para clientes locales y visitantes mexicanos. En el encuentro también estuvieron presentes Luis Cantú, vicepresidente de Asuntos Internacionales de McAllen, y Keith Patridge, presidente y CEO de McAllen. De igual manera, platicó con el alcalde de la ciudad texana de Pharr, a quien Valdés Palazuelos agradeció su apertura en aras de un mayor acercamiento con Culiacán, amén de resaltar que la capital de Sinaloa es un importante polo económico en el que sobresale la producción de gran parte de las hortalizas que se consumen en el mercado estadounidense. A propósito, Valdés Palazuelos no pierde el piso, de ahí que cuando le preguntan si se reelegirá como alcalde responda que lo primero es trabajar por el bien de los habitantes de la ciudad y que acatará la decisión de su partido, demostrando una gran congruencia.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Ante los raspones al interior del PRI por el surgimiento de la corriente Alianza Generacional, el sinaloense Francisco Labastida opina, haciendo gala de su experiencia, que en política no se ordena; se convence; se debe hacer un trabajo para escuchar las diferentes opiniones, de buscar un método de elección que refleje el sentir y el deseo de la militancia. Todo ello, para evitar la división; sin duda, su voz será escuchada por todo lo que tiene que aportar, pues recordemos que él ha sido ex gobernador de Sinaloa, ex candidato presidencial, ex secretario de Agricultura y de Energía, y de Gobernación, amén de ostentar otros cargos. En un acto de autocrítica, Labastida reconoce que el PRI no la tiene fácil porque ha perdido simpatías; en este sentido, consideró que a partir de los resultados de las elecciones pasadas, los priístas no pueden ocultar ni minimizar que el tricolor ha perdido votos; “tenemos que identificar –dijo- cómo podremos recuperar esos votos, en parte con combate a la corrupción y con el fortalecimiento de la seguridad pública. Al final, lo que debemos hacer es buscar formas para que el país esté mejor; los partidos tienen que buscar la solución para los problemas de México y de los mexicanos”. Así las cosas, habrá que tomar en cuenta sus opiniones.

