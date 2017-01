Irradia PRI optimismo

Al iniciar el año 2017, el PRI se encuentra optimista y confía en su militancia para obtener triunfos donde se habrán de renovar gubernaturas (Coahuila, Nayarit y Estado de México, entidad que, para los priístas, representa la “madre de todas las batallas”, así como las alcaldías de Veracruz). Tan confiados están que el líder nacional del instituto político, Enrique Ochoa Reza, rechazó que su partido enfrente un escenario desfavorable en las elecciones, como resultado de la alza a las gasolinas. Ochoa Reza justificó la medida al afirmar que fue necesario reconocer el precio real de los combustibles en nuestro país, ya que con los precios “artificiales” de las gasolinas y el diesel se gastaban cerca de 200 mil millones de pesos por año para mantenerlos. Por su parte, el secretario técnico del Consejo Político Nacional priísta, Ernesto Gándara, afirmó que para los comicios venideros, el tricolor trabajará de manera exhaustiva para ofrecer a los ciudadanos los mejores candidatos y que sólo podrán representar a su partido aquéllos que estén limpios. Gándara recordó que recientemente se aprobó el “blindaje” que evitará postular a candidatos vinculados con actos de corrupción o con el crimen organizado. Explicó que los aspirantes, tal y como se hizo en comicios pasados, deberán firmar una carta compromiso en la que autorizan al partido realizar una investigación en torno a su situación patrimonial, fiscal, entorno social y respecto a su actuación como servidor público, así como de sus responsabilidades penales o administrativas. Sin duda, les espera un año cargado de trabajo.

NECESARIO UN PERIODO EXTRAORDINARIO

El senador Mario Delgado Carrillo se sumó a las voces que critican el precio en las gasolinas, por lo que consideró urgente que el Congreso de la Unión trabaje en un periodo extraordinario para modificar los artículos transitorios 11 y 12 de la Ley de Ingresos 2017 y, así, detener el gasolinazo tan desproporcionado que inició el 1 de enero. Recordó que la Ley de Hidrocarburos publicada en agosto de 2014 contemplaba que los precios de la gasolina y del diésel se determinarían por las condiciones del mercado a partir del año 2018. Asimismo, comentó que dicha ley contemplaba que en caso de adelantar la liberalización sería necesaria la declaratoria, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas.

HÉCTOR GÓMEZ BARRAZA

Con gran ánimo inicia el año Héctor Gómez Barraza, quien tendrá un papel de suma importancia al frente de la Secretaría de Operación Política del PRI, pieza clave en las elecciones de julio próximo y del 2018. No dudamos que salga bien librado, pues su trayectoria lo avala. Recordemos que Gómez Barraza fue director del Fonatur y que es cercano al coordinador de los senadores, Emilio Gamboa, y amigo del dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.

QUIRINO ORDAZ COMPROMETIDO CON LA HONESTIDAD

El que inició bien el año fue el nuevo gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien está muy comprometido con encabezar una administración honesta, donde el dinero de los sinaloenses no se desviará. Para ello anunció que promoverá que el delito de peculado tenga un castigo mayor, a fin de que los funcionarios que incurran en desvíos no salgan de la cárcel. Se nota que el nuevo mandatario estatal cuenta con la simpatía de propios y extraños, pues su toma de protesta, el pasado sábado, estuvo muy concurrida, a pesar de que se llevó a cabo horas antes de la celebración del año nuevo. En ella se dieron cita diversas personalidades y empresarios, entre los que se puede destacar al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, y Érica Sánchez, así como Aldo Prandini, Juan S. Millán y Jesús Aguilar. El empresario Jesús Vizcarra y el actual gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, y Javier Corral Jurado, de Chihuahua. Asimismo, hicieron acto de presencia Guillermo Romero, presidente de la Fecanaco, Omar Osuna, titular de la Canaco, el diputado Manuel Clouthier y el obispo Jonás Guerrero, así como la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, por mencionar a algunos. Para lograr su cometido, el nuevo gobernador se rodeó de los mejores y nombró a Gonzalo Gómez Flores en la Secretaría General de Gobierno; Carlos Ortega Carricarte en la Secretaría de Administración y Finanzas; José de Jesús Gálvez Cázares en la Secretaría de Innovación, y a Rosa Elena Millán Bueno en la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, el secretario de Desarrollo Económico será Javier Lizárraga Mercado; de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo; de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera; de Salud, Alfredo Román Mecinas, y de Agricultura y Ganadería, Juan Enrique Habermann Gastélum. Marco Antonio García Castro será secretario de Turismo; el general Genaro Robles Casillas, secretario de Seguridad Pública; Guadalupe Yan Ortiz, en Transparencia y Rendición de Cuentas, y María Concepción Zazueta Castro, directora del Sistema DIF Sinaloa. Marco Antonio Higuera Gómez quedará como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado; la Secretaría de Pesca y Acuacultura a cargo de Juan Ernesto Millán Pietsch. Por último, en la oficina del gobernador, Sergio Jacobo Gutiérrez como secretario particular y Juan Manuel Acuña Flores como coordinador de Estrategia Digital. Todos ellos deberán trabajar bajo las premisas de eficiencia, honestidad, transparencia, rendición de cuentas y austeridad. Enhorabuena.

