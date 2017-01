Yunes ofrece vales a saqueadores

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz pidió a grupos de saqueadores.

Les advirtió que de seguir con sus actos vandálicos pasarían diez años en prisión, los manifestantes de esa región también se quejan por la falta de comida, por lo que el panista¬ les ofreció darles de su bolso vales de 500 pesos para despensas.

Acompañado del secretario de Gobierno, Rogelio Franco y del Fiscal General Jorge Winckler, el mandatario veracruzano arribó al Centro Comercial Las Brisas donde decenas de personas iniciaban el saqueo de comercios.

Yunes Linares les recordó que sumaban 160 personas detenidas por saquear tiendas.

Yunes les pidió a los saqueadores que lo acompañaran al estacionamiento, lugar en donde les dijo:

“Yo les pido que no corran riesgos, hay a este momento 160 detenidos, aquí está el Fiscal del Estado, van a estar al menos 10 años en prisión, no estoy exagerando, son mis amigos, mis amigas, no lo hagan por favor”.

Mujeres que intentaban llevarse electrodomésticos y televisores le dijeron que carecían de alimentos para comer y sujetos le reclamaban por el alza en los combustibles.

“Yo estoy tan molesto como ustedes con el tema de la gasolina y aquí estoy dando la cara”, expresó.

El veracruzano les aseguró que de su dinero les daría un vale por 500 pesos para que compraran alimentos.

“Les voy a apoyar con algo para los alimentos, pero lo vamos a hacer de manera ordenada… yo de mi dinero, no del dinero del gobierno, les voy a dar a cada uno de ustedes un vale de 500 pesos para que mañana vengan y compren alimentos”, expuso.

Los saqueadores todavía le consultaron si les daría dinero en efectivo o en vales y luego el Ejecutivo Estatal les recordó: “Los veracruzanos no somos ladrones, ustedes son gente de bien”.