Yunes acepta el reto de AMLO y responde en video

"López Obrador sí recibía dinero de Duarte: 2.5 millones mensuales. Es un vividor de la política. Cada año Morena recibe casi 500 millones de pesos del presupuesto, por eso no trabaja, se dedica a difamar".

Las acusaciones entre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador parecen no tener fin.

En días pasados, Yunes Linares señaló que Andrés Manuel López Obrador está preocupado por los documentos encontrados en la bodega en Córdoba de Javier Duarte, al ser información que lo involucre al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el ex mandatario veracruzano.

Sin embargo, López Obrador dijo que todas esas aseveraciones son mentiras y que si le demostraban que recibía recursos por parte de Duarte, renunciaba a la política.

El día de hoy, mediante un video publicado en Facebook, el gobernador de Veracruz respondió al reto lanzado por López Obrador, y agregó que el político tabasqueño es un vividor y si renuncia “le haría un gran bien a México, es un vividor de la política”.

“Este vividor recibe del Gobierno Federal, a través del INE, 400 millones de pesos cada año, más de un millón de pesos cada día; y del gobierno del estado, a través del órgano electoral, 76 millones de pesos, casi 500 millones de pesos es lo que gasta este individuo haciendo recorridos para difamar a quien se le ocurre”.

Yunes Linares le recordó al Líder de Morena que él y su movimiento recibían 2.5 millones de pesos mensuales de Duarte, esto ante la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando las válvulas de la presa Yuribia.

“Te refresco la memoria también de lo que hiciste en la campaña de 2016. Te pusiste de acuerdo con Duarte a través de Gabriel Deantes, operador financiero de Duarte y que hoy está acusado penalmente, para recibir dinero, y Deantes lo señaló por ahí, está una grabación que vamos a subir en un rato más.

“Por qué nunca has pedido castigo para Duarte, por qué nunca has actuado, por qué nunca has denunciado”, señaló el gobernador Yunes Linares.

Aquí el video: