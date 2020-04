“Yo tengo que informar”: AMLO; “ustedes decidan”, dice a periodistas

Sobre si cambiaría el formato de las conferencias en Palacio Nacional ante la epidemia de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso lo decidieran los periodistas.

A comentario de una periodista, él propuso que se deliberara sobre el tema.

“Creo que las personas mayores sí deben esperarnos, son más vulnerables”, indicó.

“Ustedes los jóvenes decidan el número (¿de asistentes?), expresó.

“Yo tengo que informar, tengo que estar informando porque se necesita, se requiere, y porque la gente necesita tener información, estamos gobernado con la gente, como estos de los créditos”.

El Presidente descartó cancelar las conferencias porque “sirve también para contrarrestar las noticias falsas”.

“Vi una portada ayer de una revista, Proceso, no, no, no, si viviera don Julio se volvería a morir”, aseguró.

“¿Saben por qué lo hago, y lo digo con todo respeto, es Alarma!, aquella revista que tenían los Pagés”.

Mostraron en pantalla la portada de Proceso con el título de “La Pesadilla” y una personas metiendo a un muerto a un crematorio.

“Y me van a decir que es censura, pero no, y no lo puedo omitir”, señaló.

Es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética, añadió. “Yo no censuro, prohibido prohibir, pero hay que debatir”.

REVISARÁN AFORES

Pasando la epidemia se revisarán las Afores, lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los recursos, anunció López Obrador.

Advirtió que si no se revisa, los que se jubilen a partir del 2024, recibirán menos.

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes”, dijo.

“Antes el poder económico y el poder político eran los mismo, se nutrían, ahora ya no, hay una separación”, agregó.

“A nadie le va a gustar que apliquemos un Fobaproa 2, que el gobierno se endeude para rescatar a un grupo”.

Eso ya se probó, afirmó, y resultó un desastre, no vamos a regresar a los mismo, por eso hubo un cambio.

Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, explicó que las medidas del Presidente sobre la reducción salarial y quitar aguinaldos a funcionarios públicos no viola la ley porque es “voluntaria”.

Obedecen, dijo, a un proyecto de nación.