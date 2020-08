Ya repara Lozoya daño por compra de planta de Agronitrogenados

Le han sido confiscados bienes equiparables, asegura Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, en conversatorio sobre caso del ex director general de Pemex

Bienes equiparables al daño provocado por la compra de la planta de Agronitrogenados han sido confiscados a Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto en México como en Europa.

“En este caso, el daño está establecido con toda precisión; los peritajes, las denuncias, los elementos de prueba para establecer el daño patrimonial que sufrió el Estado Mexicano en una compra que no debía haber hecho están establecidos con absoluta precisión; no hay duda alguna.

“En este procedimiento, cada uno de los que hayan cometido alguna parte del delito tendrán, necesariamente, que asumir la parte de reparación del daño que vaya a ser necesaria.

“Tanto es así que a este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso, y se le siguen asegurando bienes, en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia”, estableció Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de un conversatorio sobre el caso del ex director general de Pemex.