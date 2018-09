¿Y la austeridad? Internan a hijo menor de AMLO en hospital privado

El hijo menor del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sufrió una fractura de tibia y peroné mientras jugaba en un parque de la Ciudad de México.

Ante la emergencia, Jesús Ernesto fue trasladado al hospital privado Médica Sur.

Al hospital llegó uno de sus hermanos para acompañarlo, ya que su padre se encuentra en una gira de agradecimiento por el norte del país.

Cabe mencionar que Jesús Ernesto López Gutiérrez es el hijo menor de López Obrador con la periodista y escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

CUESTIONA ARNE QUE HIJO DE AMLO SEA ATENDIDO EN HOSPITAL PRIVADO TRAS FRACTURA

Arne Aus Den Ruthen, ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cuestionó que Jesús Ernesto sea atendido en una clínica privada tras sufrir una fractura.

Según el equipo de Comunicación Social del Presidente electo, Jesús sufrió una fractura en tibia y peroné cuando jugaba en un parque de la capital del país.

Tras el accidente, el pequeño fue trasladado al Hospital Médica Sur, en donde se le reporta como estable.

“¿Cómo van a pagar un hospital tan caro?”, cuestionó Arne.

“Su papá no tiene dinero todavía”, añade.

Arne compartió una declaración de AMLO, en febrero de este año, en la que el tabasqueño presumía su austeridad.

“A veces cuando me quedo solo no tengo para pagar el taxi, una vez me pasó y le dije ‘te pago llegando’, señaló López Obrador en esa ocasión.

Pero seguidores de Arne le cuestionaron la declaración sobre la situación del hijo de AMLO, a lo que el político respondió: “No me metí en ningún momento con el niño, estoy cuestionando la capacidad financiera de quien resulta es nuestro Presidente electo”.

Cabe señalar que López Obrador también fue internado en dicho hospital, uno de los más caros y prestigiosos del país, en diciembre de 2013 cuando sufrió un infarto al miocardio.

La polémica que surge es por la contradicción en que cae el Presidente electo, pues utiliza hospital privado cuando el Senado, en donde Morena es mayoría, aprobó el plan de austeridad y eliminó privilegios a legisladores, entre ellos la eliminación de seguros de gastos médicos mayores.