‘Voces del silencio politécnico’

El año 1968, ha sido para el pueblo de México una gran tragedia y la muestra real de que la represión, la intolerancia, la traición, el cinismo, las intrigas nacionales e internacionales y la ambición por el poder presidencial para definirse jugador a la presidencia es parte de los juegos políticos y a cincuenta años hemos visto el oportunismo, la misma traición ocultando la verdad o desviándola y tratando de construir héroes a verdaderos hampones y traidores como alguno de ellos que fueran a realizar la “negociación” en donde nos colocan la trampa, nos traicionan y nos asesinan y para cubrir su propia traición, ahora, se dedica a tratar de culpar a las víctimas de los sucesos y asesinatos que el mismo gobierno realizó con el apoyo y el aliento de los agentes de la CIA que operan en el país y detentaban puestos de primer nivel en el campo político, financiero, administrativo y contaminaron no al Ejército, pero sí al grupo del Estado Mayor Presidencial que además de ser el grupo de sicarios y protectores de presidentes, sus familias y sus cómplices, eran los beneficiarios de grandes negocios y contratos como ahora vemos saqueaban, por medio de uno de los suyos, al país, en Pemex, así como ellos asesinaban, robaban, traicionaban a quien fuera, de acuerdo con el mandato de la CIA y de los políticos a los que servían o eran sus cómplices y compañeros en este sometimiento y traición a la patria.

En la trilogía sobre el 68, publicada con el talento y apoyo de José García Sánchez: “El 68 visto a los 68”, “La dictadura de la memoria” y “La traición se volvió gobierno”, vamos haciendo un recorrido de la vida y del desarrollo político desde esos tiempos y claro que sufrimos boicots y resistencia a que se distribuyeran esas obras en las librerías, unas, porque los dueños son aliados del sistema y otras, porque ellos forman parte de ese inmenso grupo de chacales y traidores a la patria o quieren quedar bien con el poder y los poderosos porque maman de la chiche presidencial y, vimos después de cincuenta años las ambiciones de muchos que ni siquiera participaron realmente ni se comprometieron, aliarse con algunos de los vividores del 68 para aparentar que ellos fueron los que inician el movimiento y lo desarrollan, ocultando en muchos casos que ellos fueron los “negociadores” con los enviados de Díaz Ordaz y que al decirnos que ya estaban los acuerdos nos engañaban y traicionaban, porque ellos fueron los que señalaron que ya se había acordado con los “representantes presidenciales” que se daba por terminado el movimiento, que podíamos realizar el mitin en Tlatelolco para avisar a las bases estudiantiles, los acuerdos, el fin del movimiento y dar paso a los Juegos Olímpicos y que, para ello, suspendíamos la marcha programada de Tlatelolco al Casco de Santo Tomás y que se comenzaría a nombrar a las comisiones para tratar cada uno de los seis puntos del Pliego Petitorio y, así, todos, inclusive sin estar comisionados para ello, concurrimos para ver el final del movimiento, sin pensar que se había fraguado con la CIA el golpe perverso a los jóvenes que a lo mejor justificaría el golpe militar que no les aceptó el Secretario, Marcelino García Barragán, y es por ello que envían a los sicarios del Estado Mayor Presidencial con el acuerdo del presidente y la complicidad del licenciado y general, Corona del Rosal, la de Luis Echeverría y del que controlaba desde la secretaría de la presidencia a los grupos de “intelectuales” que, al paso de los años, son simples “intelectuales orgánicos” al servicio del poder y los poderosos y, algunos de esos representantes que fueron a negociar, son, sin duda, los responsables de esa gran traición y para que no se les detecte, como en el mercado: llevando la bolsa del robo, siempre gritan: al ladrón, al ladrón, cuando ellos son los hamponcetes.

A los cincuenta años del movimiento estudiantil de 1968, lo institucionalizaron y pretendieron dar visiones que ni siquiera corresponden a la realidad y al desarrollo del movimiento, ocultando muchas maniobras que no han salido a la luz pública, lo curioso es que los grupos de “analistas” e intelectuales de las escuelas privadas al lado de los universitarios y algunos mamarrachos del Politécnico que son y han sido los beneficiados y vividores del 68, que fueron los que negociaban y pretendían que fuéramos, también a hacerlo a su lado con Corona del Rosal o con otros políticos en el poder, se dicen que son los “líderes” de este proceso, cuando en la realidad el movimiento, la creación de los comités de lucha y la idea de los representantes en vez de dirigentes, salieron como una propuesta de los politécnicos en la Escuela Superior de Economía y la de Físico Matemáticas y no de los universitarios, que los dos puntos clave que ellos aseguran generaron conflictos en el 68, como es la propuesta del diálogo público y del plantón en el Zócalo, era una provocación que quieren endilgarme, cuando solamente tomé la votación de la asamblea y los reunidos en el Zócalo, porque no han dicho que además de Raúl Álvarez Garín, de Gilberto Guevara Niebla, fueron los que redactaron el discurso que al señalar que se quería el diálogo público en un sitio como Bellas Artes o el Estadio de Ciudad Universitaria, la gente comenzó a gritar “¡Zócalo!, ¡Zócalo!” y para evitar que se desbordaran las pasiones, tomé la determinación, con otros compañeros, que estábamos en el micrófono y en el camión, de tomar la votación para calmar los ánimos. La determinación del plantón, y de eso existen muchas evidencias, es que la determinación fue tomada por muchas escuelas, entre ellas, la de Derecho que llevaban al Zócalo cobijas y tiendas de campaña para que se quedaran en el plantón y, entre otros, también, aunque ahora lo nieguen, la promovieron muchos universitarios, de los “dirigentes” que ahora son funcionarios, y para terminar, el movimiento estudiantil y sus representantes eran un movimiento totalmente claro y no era un movimiento clandestino que obligara a que los nombres de los representantes se ocultaran, simplemente porque en todas las escuelas se nos conocía y en todas las marchas se nos identificaba por nombre y escuela y en cada declaración de prensa también, así que cuando Guevara Niebla asegura que yo dije sus nombres en el Campo Militar, era una realidad que cada uno de los detenidos estaba perfectamente identificado y que nadie negó su nombre a los policías que nos interrogaban o preguntaban y, además, cuando han pretendido decir que he sido miembro del ejército o de la policía o la CIA, pues llevan cincuenta años con el cuenterete y la mentira pero sin probar nada, por ello, ahora, es importante hacer algunas precisiones dando la visión y la versión del Politécnico, ya que no buscamos chambas, ni andamos protegiendo nuestros huesos políticos o administrativos, y es un gran homenaje a los verdaderos luchadores del Movimiento del 68 que son los brigadistas y las bases, no esos “dirigentes” que han usado el tema para ser simples: vividores del 68.

Este libro lo comenzamos grabar en 2018, por ello se habla de temas de campaña y de tragedias como el terremoto de septiembre de 2017, del proceso político y los cincuenta años del 68. No lo pudimos publicar en los cincuenta años, pero ahí está y es lo importante.

Sócrates Campos Lemus