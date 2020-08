Videos de Pío y David León, actos “revolucionarios”: AMLO

Sobre el video de Pío López Obrador y David León en presunto acto de corrupción, dinero de por medio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una reacción de sus adversarios, que no se compara en monto con el caso Lozoya y que eran acciones para ayudar a su movimiento en 2015.

“Es una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses, por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país”, expresó para deslindar a su hermano y al actual titular de Protección Civil y recientemente nombrado a cargo de la empresa que controlara la compra y distribución de medicinas.

Ocurre porque se están ventilando casos muy graves, aseguró, como el del caso Lozoya, que implican a muchos, como también se está ventilando el caso de García Luna, detenido en Estados Unidos.

“El propósito es afectar la imagen del gobierno, pero hay aves que cruzan el pantano y salen ilesos, mi plumaje es de esos”, afirmó. “Por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México, y acepto el desafío”.

Nuestros adversarios, dijo, buscan equiparar las cosas, y decir “todos son lo mismo”. “Esto es usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación.

“Pero no es así, no somos iguales, en este video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias. No solo es lo cuantitativo, el monto del dinero, que no es comparable”, añadió.

Lozoya, agregó, denuncia que en la venta de una planta cobraron 200 millones de dólares de más.

“No solo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando. En aquellos casos, sin duda es extorsión, es mordidas, van a tener de manera ilícita, recursos públicos, es corrupción”.

López Obrador afirmó que en el caso de su hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba el movimiento.

A nosotros, dijo, nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido en momentos de revoluciones.

“La Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo, la revolución maderista, costó alrededor de 700 mil pesos, tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad Juárez, que se tenía que devolver el dinero a los que aportaron”, añadió.

El dinero del que se habla, expresó, se utilizaba para gasolina de quienes trabajaban en el apoyo al movimiento.

Y como dijo David León, él trabajaba de esa manera.

De todas maneras, indicó, siempre he dicho que debemos de acabar con la corrupción la impunidad, y tenemos que actuar de manera consecuente.

“Esta revelación, estos videos, deben entregarse a la Fiscalía General de la República. Es decir, Loret de Mola debe presentar una denuncia para que se inicie la investigación que corresponda, que declaren Pío y León, como deben declarar en el caso Lozoya los ex Presidentes.

Pidió que se llame a declarar a los implicados y se aplique la sanción correspondiente.

El Presidente reveló que él pidió a León no aceptar el nuevo nombramiento.

López Obrador negó no conocer muchos detalles de las operaciones entre Pío y León.