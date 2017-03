Veytia es mi amigo, demostrará su inocencia, afirma “El Bronco”

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León reconoció que tiene amistad con Edgar Veytia Cambero, Fiscal de Nayarit el cual es acusado por el Gran Jurado federal de Estados Unidos de narcotráfico a gran escala.

“El Bronco” expresó que nunca negará a un amigo en desgracia, pero subrayó que desconoce “sus malas acciones”.

“Édgar es mi amigo, es una gente que yo conozco, puedo hablar de sus buenas acciones, no de sus malas acciones. No sé, no estoy seguro de eso”, comentó.

A pesar de eso el gobernador de Nuevo León asegura que es capaz de demostrar su inocencia y que no es quien para juzgar a alguien.

“Sé que podrá él demostrar su inocencia, en eso está trabajando; yo no juzgaré a nadie, yo respeto la amistad de una persona, nunca le daré la cara a nadie en contra. No soy responsable de las malas acciones que alguien haga, pero tampoco lo quiero juzgar”, declaró.

Rodríguez aseguró que su amistad con Veytia inició por su trabajo en la Fiscalía de Nayarit y admitió que incluso le preguntó cómo le estaba haciendo para bajar los índices delictivos en esa entidad.

“Él dio un buen ejemplo de seguridad en Nayarit, está en primer lugar de seguridad del País, y eso hay que reconocérselo”, aseguró.

LE NIEGAN FIANZA A VEYTIA EN EU

El ex procurador del occidental estado mexicano de Nayarit, Edgar Veytia, detenido a inicios de esta semana en San Diego deberá esperar una audiencia de remoción para que su caso sea enviado a Nueva York, confirmaron fuentes de su defensa.

Edgar Veytia tuvo una breve comparecencia en la corte federal de San Diego, donde se le ordenó que permaneciera tras las rejas sin derecho a fianza.

La audiencia en una corte federal de San Diego se celebrará el próximo 11 de abril y será solo de trámite para notificar al detenido que su caso será transferido a Nueva York.

El ex procurador fue detenido el lunes anterior en San Diego tras una acusación presentada el 2 de marzo en una corte federal de Nueva York.

Veytia está acusado de cargos de conspiración para distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas.

“Hay muy pocos detalles solo los que están consignados en la acusacion formal y estos no se conocerán sino hasta que inice su proceso en Nueva York”, acotaron las fuentes.

“Tanto nosotros como abogados como los mismos fiscales desconocen muchos detalles, porque el proceso apenas inicia, así que en estos días no habrá mucho por escudriñar”, añadieron.

Mientras tanto, Veytia -de 46 años de edad- continuará retenido en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego a la espera de la audiencia y de su posible traslado a Nueva York.

A Veytia a quien se le identifica en la acusación formal con los alias de “diablo”, “Eepp” y “Lic. Veytia”, se le acusa de haber cometido esos delitos entre enero de 2013 y febrero de 2017.

Una acusación formal en su contra se presenté el pasado 2 de marzo en una corte federal de Nueva York, donde se le acusa de cargos por tráfico de drogas.

De acuerdo con la acusación CR 17 00115, en la conspiración la cantidad involucrada de heroína fue de al menos un kilo; de cocaína al menos cinco kilos; 500 gramos de metanfetaminas y al menos mil kilos de marihuana.

Se espera que Veytia sea traslado a la corte federal del distrito Este de Nueva York, la misma jurisdicción en donde está acusado “El chapo” Guzmán.