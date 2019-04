Ven en mujeres jóvenes nueva cara del PRI

Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, subrayó que las mujeres jóvenes son la nueva cara del PRI y la mayor esperanza del partido.

Al tomar protesta a Sandra Martínez Solís y a Idida Alejandra Ramos López como coordinadora y vicecoordinadora, respectivamente, del organismo de Mujeres Jóvenes en el Estado de México, Del Moral Vela señaló que ninguna mujer joven llega cargada de vicios políticos; por el contrario, acotó, “llegan cargadas de energía, de ideales, de convicciones, y esos son los motores del trabajo político del PRI”.

En el Recinto de la Revolución del CDE, afirmó que “los frutos del priísmo son la justicia social, la paz, la estabilidad, los acuerdos, el bienestar de todos y no sólo de algunos. A estos valores no se renuncian jamás”.

Abundó que “no importan las condiciones; los valores del PRI los traemos en la sangre, tatuados en sus colores y en sus siglas, y son irrenunciables”.

Puntualizó que las mujeres jóvenes tienen la oportunidad de revolucionar la política, desde su espacio de responsabilidad mirando al futuro, viendo, hacia adelante, con altura de miras, poniéndose objetivos altos; moviendo conciencias; criticando, sin duda, pero también proponiendo.

Del Moral Vela subrayó que en Alfredo del Mazo, los priístas “tenemos el ejemplo de un gobernador joven, con buenas formas de hacer política; sincero, sereno, formal y que está cumpliendo su palabra”.

En la entidad, agregó, “estamos avanzando sin estridencias y con trabajo serio y sin confrontaciones”.

La lideresa del PRI mexiquense destacó que las mujeres jóvenes del Revolucionario Institucional escribirán una gran página en la historia de las elecciones del 2021 y que todo lo que hace el partido tiene el objetivo de ganar esa contienda electoral y recuperar la confianza y cercanía de la gente.

Tras exhortar a las nuevas dirigentes del organismo de Mujeres Jóvenes en el Estado de México a hacer un gran trabajo en su nueva responsabilidad, recordó la gran labor de María de los Ángeles Moreno, a quien calificó como una mujer priísta, trabajadora y revolucionaria que siempre estuvo dispuesta a abrir espacios sin importar edad ni condición.

En su oportunidad, Martínez Solís puntualizó que las mujeres jóvenes son un agente de cambio necesario para refrescar y construir nuevas formas de hacer política no desde el encono, sino desde la convergencia; no desde el enaltecimiento a un líder, sino desde el fortalecimiento de las instituciones para buscar el desarrollo de la entidad y del país.

Enfatizó que las mujeres jóvenes, partidistas o no, “cargamos con la gran responsabilidad de renovar, fortalecer y modificar la política, así como ser agentes de cambio para que el mundo sea incluyente”.

Martínez Solís, originaria de Tejupilco, abundó que el PRI tiene la enorme responsabilidad de identificar, captar y canalizar las necesidades, propuestas, aspiraciones y sueños de las mujeres jóvenes de la entidad, para lo que, acoto´, son imprescindibles dos acciones: Escuchar y proponer para incluir y participar.

Expresó que representar desde un espacio partidista a las mujeres jóvenes la llena de ánimos para luchar por una mayor participación política para ellas, así como su inclusión y la sistemática erradicación de la desigualdad de género.

Por su parte, Grithzel Fuentes López, lideresa saliente de Mujeres Jóvenes en el Estado de México, reconoció la labor de Del Moral Vela por impulsar el reconocimiento y las capacidades de las mujeres jóvenes de la entidad, al tiempo de desear éxito a su sucesora: “Hoy te conviertes en la estratega de este gran organismo y estoy segura de que posicionarás a Mujeres Jóvenes como el mejor organismo juvenil de nuestro partido”.

En el evento estuvo presente el pleno del CDE, así como Josefina Rodarte Ayala, subsecretaria del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) entre otras personalidades.