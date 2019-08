Velará Fox por sí mismo

El ex presidente Vicente Fox dio a conocer que renunció al equipo de seguridad que le proporcionó el gobierno federal pues el país requiere mayor apoyo económico y de protección para combatir la delincuencia.

En una carta fechada el 29 de julio pasado, y publicada en su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue, el ex mandatario asegura que “dada la difícil situación del país he resuelto la manera de atender directamente mi seguridad, la de mi familia y las instalaciones”.

En la misiva, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, el ex presidente Fox le pide “eliminar la seguridad proporcionada” a partir del 1 de agosto y agradece haberla recibido.

En la ya citada red social, enfatizó que México necesita seguridad y que desde el 1 de agosto pasado ya no cuenta con seguridad militar “por elección propia”.

“El país necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de criminalidad”, hizo notar.