Van contra Arne por ‘jitomatazos’

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) abrió una carpeta de investigación en contra de Arne Aus den Ruthen, ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, por lanzar junto a otras personas “jitomatazos” al diputado federal, César Camacho Quiroz.

Se sabe que la carpeta de investigación en contra de Arne se inició en la fiscalía de la delegación Cuauhtémoc por el ataque al priista en las instalaciones del Palacio de Minería.

La investigación que realiza la dependencia capitalina es por las amenazas que Arne lanzó contra Camacho al momento de la agresión.

En tanto, Arne dijo a través de Twitter que si Camacho regresa su bono navideño le pedirá disculpas por el “jitomatazo” y le pagará la tintorería, advirtió que continuará con más legisladores.

Esto se debió a que El diputado Constituyente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, luego de la agresión que sufrió la por el ex funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, y un grupo de sus seguidores.

Autoridades ministeriales informaron que la querella presentada por el integrante de la Asamblea Constituyente para la elaboración de la Carta magna de la CDMX se basa en la presunta comisión del delito de amenazas.

Y es que de acuerdo con Camacho Quiroz, Arne le gritó que “esto no iba a parar aquí”.

NO ESTOY DE ACUERDO CON EL JITOMATAZO, NI ESTOY DE ACUERDO CON LA VIOLENCIA: XÓCHITL GÁLVEZ

Arne Aus Den Ruthen tendrá que ir al juzgado cívico y tal vez pasar unas horas en El Torito, por alteración del orden público, aseguró Xóchitl Gálvez, jefa Delegacional de Miguel Hidalgo.

Señaló que no está de acuerdo con el jitomatazo, lanzado contra el diputado priista César Camacho, pero dijo que la gente está muy irritada, por lo que es importante que los diputados regresen el bono navideño.

“No estoy de acuerdo con la agresión física, eso lo digo claramente, no estoy de acuerdo, pero sí creo que esto pone en el centro un debate, tenemos que contestar”.

Gálvez dejó en claro un no a la violencia, pero un sí a temas sensibles y escuchar los reclamos de los ciudadanos; agregó que la gente está muy enojada, por lo que se tiene que pensar qué se va a hacer para responder a ese enojo.

“Hoy está más enojada que nunca; estoy en contra de la agresión, pero sí creo que es importante que los diputados devuelvan el bono navideño”, reiteró la Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo.

Xóchitl Gálvez, aseguró que no está de acuerdo con la agresión, “yo digo que no hay que darles jitomatazos, pero no hay que quitar el dedo de que se acaben los privilegios a la clase política, empezando por nosotros, hay que dar el ejemplo. No estoy de acuerdo con el jitomatazo, ni estoy de acuerdo con la violencia”.