Van a extras, Guardia y Reforma Educativa

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario, a partir de este 8 de mayo, para discutir y, en su caso, aprobar la Reforma Educativa, las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la paridad de género y el tema de las trabajadoras domésticas, entre otros asuntos.

Con 30 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena, por seis en contra, del Partido Acción Nacional, los senadores y diputados de la Comisión Permanente aprobaron la realización del periodo extraordinario.

En dicho periodo se discutirán las leyes secundarias de la Guardia Nacional y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Federal de Extinción de Dominio, al igual que, como ya se citó, paridad de género y trabajadoras del hogar.

Así las cosas, se convocó a los legisladores para el ya mencionado día, a partir de las 10:00 horas, para la instalación de Congreso general y, así, comenzar, cada cámara, los trabajos legislativos que le competen y proceder a su clausura una vez concluidos.

A su vez, el senador Martí Batres citó para el día 15 de mayo a sesión permanente del Congreso de la Unión, a las 11:00 horas, una vez que concluya el periodo extraordinario de sesiones.

Previo a la aprobación del periodo extraordinario, el senador Damián Zepeda señaló que el Partido Acción Nacional no está de acuerdo con la ligereza con la que se plantea.

“En el caso de la Reforma Educativa se trata de un capricho porque no hay ni siquiera materia; hoy no hay dictamen. No se han juntado las comisiones en la Cámara de Diputados. Entonces, sobre qué van a convocar al periodo extraordinario”, adujo.

Así las cosas, adelantó que ante el intento de un “madruguete educativo” votarán en contra.

“No continuemos por este camino del disenso; privilegiemos mejor el consenso.

“Por eso hoy decimos no a este periodo extraordinario que quiere dar un madruguete educativo”, aseveró Zepeda.

A su vez, la senadora de Morena Analilia Rivera señaló que el periodo es una oportunidad “y no hay tiempo para descansar; ya ha esperado mucho el país”.

Continuará diálogo con maestros: Delgado

El coordinador de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, afirmó que se alistan reuniones con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para continuar con las negociaciones de la Reforma Educativa.

Así, en conferencia de prensa, al término de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, donde se aprobó un periodo extraordinario de sesiones, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro aseguró que sí habrá más reuniones con la CNTE.

“Estamos nosotros listos para continuar el diálogo con los maestros; estamos seguros de que se van a convencer de que ésta es una muy buena reforma para ellos porque no sólo logramos resarcir sus derechos laborales y eliminar para siempre las evaluaciones punitivas, sino que se amplían los derechos de los maestros”, enfatizó.

Según Delgado, se trata de “una reforma histórica para ellos y, por supuesto, también para el futuro la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

Sobre si existen riesgos de que la CNTE vaya a manifestarse nuevamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como ya lo hizo, confió en que no ocurra así.

“Siempre hemos sido muy claros que esto es un proceso donde primero va la reforma constitucional; después las leyes secundarias, y compartimos con ellos ampliamente, y con el Presidente de la República, el objetivo que nos urge: Abrogar la mal llamada Reforma Educativa”, detalló.

Respecto a la minuta de la reforma educativa que regresó el Senado, el coordinador de Morena manifestó que de inmediato se enviará a comisiones unidas de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Educación para que dictaminen ese mismo día y pueda regresar al pleno en una sesión diferente para que pueda ser votada el miércoles mismo y regresarla al Senado.

Advirtió que la Cámara de Diputados sólo está convocada para la Reforma Educativa y que el Senado decidió abordar otros temas, como paridad de género, las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional y de extinción de dominio.

“Son iniciativas donde el Senado es cámara de origen, dado que la Cámara de Diputados no conoce aún esas iniciativas, pues nosotros no podemos convocar a un periodo para esos temas, pero en su oportunidad convocaremos para sacar adelante esos temas”, explicó.

“Yo tengo confianza en que se va a volver a construir el acuerdo político que nos permita sacarla adelante en la Cámara de Diputados”, añadió el morenista.

“Inclusive, hoy ya tuvimos una reunión con los coordinadores parlamentarios y se van a incorporar algunas observaciones que hicieron algunos senadores de Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional, con el ánimo de que regrese aquí a la Cámara de Senadores con esas consideraciones y nos ayude a construir un acuerdo”, abundó.

Finalmente, Delgado sostuvo que sí se abrogará la mal llamada Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.

Además, puntualizó, “se cancela la Ley de Servicio Profesional Docente; también la ley que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa; esos van a desaparecer, esas iniciativas, como está establecido en esta reforma que ha impulsado el Presidente López Obrador”.