Van 36 independientes registrados

Hasta este martes, un total de 36 ciudadanos sin partido han registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de contender en 2018 por la Presidencia de la República como candidatos independientes.

Entre los registrados está Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, mandatario de Nuevo León; el senador Armando Ríos Piter; el periodista Pedro Ferriz de Con; la abanderada del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez; el general Mauricio Ávila Medina y el empresario Gustavo Jiménez Pons.

También están Édgar Ulises Portillo; el ex miembro del sindicato de ferrocarrileros, Alfredo Pérez Mata; el empresario y líder de las autodefensas de Quintana Roo, Carlos Mimenza, así como Roque López Mendoza, hermano de Ygnacio López Mendoza, edil de Santa Ana Maya, Michoacán, que fue asesinado en 2013.

Otros independientes que ya se registraron son los empresarios Alfonso Trujano y José Francisco Flores Carballido, la activista Wendolín Gutiérrez Mejía, Héctor Luis Javalois Loranca, Francisco Gerardo Becerra, Simón Pérez, Eustacio Salinas Treviño, Esteban Ruiz Ponce, Silvestre Fernández Barajas, Rodolfo Eduardo Santos Dávila, Ricardo Azuela Espinoza, Gabriel Salgado Aguilar, María Concepción Ibarra Tiznado y Jaime Antonio Rodríguez Martínez.

También están apuntados para el 2018 el filántropo Marco Ferrara Villarreal; Francisco Javier Rodríguez Espejel; Luis Antonio Hernández Sánchez; Gonzalo Navor Lanche, líder del llamado Partido Republicano Colosista; Mario González Pérez; Aischa Vallejo Utrilla, quien es cercana a Erika Hernández Gordillo, sobrina de Elba Esther Gordillo, y Luis Modesto Ponce de León Armenta, ex magistrado del Tribunal Unitario Agrario.

También ya se registraron Dante Figueroa Galeana, Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, María Silvia de Jesús Ordóñez, María Elena Rodríguez Campa Romo y Salvador Vargas Trejo.

Está contemplado que este jueves se registre Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien renunció al PAN.

Este sábado 14 de octubre finaliza el plazo para que los ciudadanos sin partido registren su aspiración para la Presidencia de la República a través de la vía independiente.

Luego de este periodo, el INE les dará una constancia que los avala como aspirantes independientes para que empiecen a recabar las 867 mil firmas de apoyo ciudadano necesarias para obtener el registro como candidatos.

Los independientes tienen de plazo hasta el 6 de febrero de 2018 para recolectar las firmas requeridas.

PRESIDENTE DEL INE DEFIENDE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, consideró que si bien el financiamiento público a los partidos políticos, por su dimensión, puede constituir un “incentivo perverso”, renunciar a él tampoco es la mejor solución.

Al participar en el foro “Política y elecciones en México: cuatro décadas de logros y desafíos”, a propósito de la reforma política de 1977, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que hay que repensar el esquema de financiamiento.

Durante el encuentro celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que “una cosa es racionalizar el dinero que la sociedad le invierte a la política y otra es renunciar al mismo y con ello perder lo que hace 40 años se buscó conseguir”, es decir, el pluralismo político.

Sostuvo que la fuente principal de financiamiento a los partidos “no es la filantropía; no lo es, no lo ha sido y no lo será”, pues la figura del financiamiento público, con todas las dificultades que enfrenta por su monto, ha probado tres resultados:

Equidad en las condiciones de la competencia; transparencia al saber de dónde vienen con precisión la mayoría de los recursos de los partidos políticos, y aumentar el grado de autonomía respecto de la dependencia que inevitablemente genera el financiamiento privado.

En ese sentido, si bien reconoció que cada elección es una “prueba del ácido” de las reglas, instituciones y procedimientos electorales, tal vez este momento no sea el mejor para ello.

Aunque consideró que el sistema electoral es perfectible, dijo que hay tiempos para ello y sobre todo, la perspectiva con la que los cambios a las normas que tienen que hacerse, es decir, los eventuales cambios tienen que hacerse con la serenidad y la pausa que el tema amerita.

“Tienen que seguir tres ejes; la consolidación, el fortalecimiento y la evolución del sistema electoral, no su involución”, expresó Córdova Vianello.

Recordó que antes de la reforma política de 1977 sólo había un partido político en todos los niveles y en todos los poderes, lo cual constituía un grave “divorcio” respecto a la realidad política del país.

En ese sentido, recordó que las sucesivas reformas a la legislación electoral, han garantizado el pluralismo y, en particular, la alternancia en el poder que ha cobrado, dijo “carta de naturalización”.

Prueba de ello es que tan sólo desde 2014 (fecha de la más reciente reforma en materia electoral) hasta ahora, se han disputado 24 gubernaturas, en 14 de las cuales se ha dado la alternancia en el poder.

Concluye Seminario Internacional de Radio y Cultura 2017

Con un llamado a impulsar una nueva ética en la actividad radiofónica, concluyó hoy el Seminario Internacional de Radio y Cultura 2017: Nuevas formas de consumo audiovisual y radiomorfosis, a cargo de la doctora Virginia Medina Ávila y celebrado en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los participantes destacaron Luis Miguel Pedrero Esteban, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, y los directores generales de Radio Educación y Radio UNAM, Antonio Tenorio Muñoz Cota y Benito Taibo Mahojo, respectivamente.

En su conferencia magistral, Taibo Mahojo destacó que “la radio puede tener múltiples plataformas y puede ser transmitida de distintas maneras, pero no perderá la esencia”, es decir, la radio no desaparecerá.

Afirmó que la estación de radio de la Universidad Nacional, que cumple 80 años, ha estado cerca de los problemas políticos y sociales de México.