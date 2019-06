Va Plan Nacional de Desarrollo

Pese a un debate sobre la falta de metas e indicadores en el texto enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en abril pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 por contener los fines del proyecto nacional establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, citó el resolutivo.

Ello, una vez que fuera avalado por 305 votos a favor, 139 en contra y tres abstenciones.

Tras su aprobación, el Plan Nacional de Desarrollo fue remitido al titular del Ejecutivo federal.

El informe de Parlamento Abierto y el trabajo desarrollado por las comisiones ordinarias con motivo de su análisis lo acompañaban.

COPARMEX LO CALIFICA DE ‘SIMPLE MANIFIESTO POLÍTICO’

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo fue cuestionada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ello, al considerar que se trata de un documento confuso, sin metas y estrategias poco contundentes.

“No es un plan estratégico, sino un simple manifiesto político”, estableció el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, en su cuenta de Twitter.

Señaló que en sus primeras 64 páginas no existen métricas, indicadores base o líneas de acción específicas para los próximos cinco años, toda vez que, precisó, sólo se hace un “recuento de culpas” al pasado con argumentos ideológicos.

“El PND contempla una meta sexenal de crecimiento promedio de 4.0 por ciento, pero ésta no es alcanzable porque carece de estrategias específicas para promover el empleo y las inversiones”, afirmó.

“Al paso que vamos, y con los recortes recientes a las expectativas de crecimiento para 2019 y 2020 de los analistas consultados por el Banco de México, México deberá crecer a tasas superiores a 5.2 por ciento anual de 2021 a 2024, algo poco factible.

“México necesitaba un Plan Nacional de Desarrollo responsable, viable y riguroso”, enfatizó De Hoyos Walther, quien propuso, entre otras medidas, que la exploración y producción de combustibles debe abrirse a la inversión privada.

Exhortó al gobierno federal a incluir las subastas eléctricas como una herramienta para alcanzar la meta nacional de producir 35 por ciento de nuestra energía a partir fuentes limpias para 2024.

Respecto a la infraestructura, indicó que es importante contemplar estrategias enfocadas en el aumento de la participación de empresas nacionales en el desarrollo de las obras, aunado a una meta de inversión de 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2024.

El PND actual no es un plan, pues no tiene acciones concretas ni mecanismos de evaluación.

“Haberlo aprobado de esta forma resulta una decisión contraria a la construcción de un México ganador”, acotó De Hoyos Walther.