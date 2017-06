Va el PRI por la ‘5de5’: Zamora

Pasada la elección del 4 de junio pasado, en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevó dos de tres, Arturo Zamora Jiménez, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), puntualiza que el partido tricolor toma medidas preventivas para evitar un Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y actual preso en Guatemala.

Expresa que no basta para ellos un ‘3de3’, sino que serán muy cuidadosos en la elección de un candidato, por lo que analizan la posibilidad de una ‘5de5’.

“Esperemos que no nos salga otro Duarte, pero para evitar que nos salgan ese tipo de personajes cuando ya están en el ejercicio del poder, el día de ayer -miércoles- propuse que la CNOP eleve en nuestra asamblea otro método, el método de supervisión durante el desempeño del cargo de los servidores públicos, esto es la facultad del presidente del partido y de los presidentes de los comités estatales de llamar a cuentas a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, esto es corregir a tiempo”, asevera.

“Invitamos a los demás partidos para que también le entren a sus códigos de ética porque es una aspiración importante, es una demanda de la sociedad que es combatir la corrupción”, añade.

“Hablamos nosotros en este momento de ‘3de3’, pero fíjense, ha habido candidatos nuestros que se someten a exámenes de control de confianza y que acreditan no tener antecedentes penales, entonces nos planteamos una ‘5de5’; vamos a estudiar si el tema de la exigencia del control de confianza no atenta contra los famosos derechos de la otra persona”.

‘NO HAY DISIDENCIA EN EL PARTIDO’

Sobre la reunión que tuvo con los ‘rebeldes del PRI’, Zamora Jiménez expresa: “Quiero compartir una actitud sumamente positiva de todos mis compañeros, Alberto Aguilar Iñárritu, de José Ramón Martel, de nuestro amigo Pepe Alfaro, Ernesto Gándara, la verdad es que, pues nosotros dentro de nuestro partido nos distinguimos por evitar conflictos y hacemos luego las aclaraciones y finalmente hemos acordado que se den todas las participaciones dentro de la Asamblea, con todas las opiniones, con toda la libertad, así como Ochoa Reza lo ha pedido, que seamos críticos, autocríticos y propositivos.

“Una cosa importante, sirvió mucho porque fíjense que se aclara que mis compañeros de partido, lo cual celebro mucho y les reconozco, aclaran que no son disidencia y eso como partido nos deja a nosotros muy bien”.

Arturo Zamora habla de la importancia de la disciplina en el PRI.

“Yo creo que es un método de comunicarnos entre nosotros que suele ser muy convincente, porque si permitimos que cada quien exprese lo que quiere, si nos manejamos en forma democrática, que todas las cosas que se propongan se eleven, por ejemplo, ellos planteaban el tema de que se estableciera el asunto de consulta a la base para la candidatura, pues eso ya está en el estatuto, sí lo sabían, pero bueno… estamos, pero también se vale, son bienvenidas todas estas opiniones, lo reitero, y debo decir que en todos los partidos políticos hay problemas, unos de un tamaño, otros de otro; en el nuestro hemos sabido superar crisis profundas difíciles, ustedes han hecho la crónica aquí en IMPACTO tradicionalmente y ahora por esta vía electrónica donde informan de manera puntual de todos los acontecimientos, y ustedes en su momento informaron de aquel trágico deceso de un candidato a la Presidencia, cuando perdimos la Presidencia en una ocasión o hasta en dos, cuando fuimos una minoría, eh, muy poco representativa en ambas Cámaras y en todos estos momentos de situaciones difíciles salimos adelante”.

Y Zamora, ya eufórico, expresa: “Bueno, hoy venimos de ganar elecciones mano, venimos de ganar de tres, dos”.

Sobre la opinión generalizada de que hubo negociación para que se calmaran los presuntos rebeldes, expresa: “La única situación es: todos tenemos derecho de opinar, todos tenemos derecho de hacer crítica y autocrítica, y todos vamos a permitirnos que en la Asamblea nos expresemos, ese es lo único, no hay nada a cambio. No hay necesidad en ceder en eso, además la convocatoria así lo establece, entonces qué dijimos, a ver, desde la CNOP si quieren vamos entrándole ya a temas muy concretos y vamos haciendo propuestas, pues ándale, vamos a calificar la calidad, ética de los futuros candidatos, desde el más insignificante cargo público hasta el más importante, todos son importantes, sin duda alguna, pero todo el que vaya por nuestro partido el día de mañana para postularse como aspirante, candidato o precandidato, pues a ver échame tu 3de3, y dime de qué se trata, cómo está tu situación ahí para saber si al rato no nos andamos arrepintiendo, y entonces son acuerdos que la CNOP va elevar también”.

— ¿Entonces no hay disidencia?

“No, lo dijeron ellos claramente”.

— ¿Ni siquiera los de Ulises Ruiz?

“Es que ellos no estuvieron ahí, yo no sé si Ulises Ruiz esté solo o con alguien más, lo que pasa es que muchísimos de ellos no firmaron, la verdad es que están utilizando indebidamente el nombre de muchos compañeros que al día siguiente nos llaman y nos dicen ‘oigan, yo ni siquiera conozco a este señor, yo no he firmado’. Muchos han dicho que por supuesto no firmaron”.

— ¿Hay algún tipo como Cuauhtémoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo que pudiera provocar una fractura?

“No creo que se provoque una fractura, no lo tenemos en el panorama actual, todos los priístas son sumamente valiosos, tenemos incluso dentro del PRI un patrimonio de experiencia de conocimiento, incluso de sabiduría de política, de hombres y mujeres de Estado que nosotros vamos a seguir aprovechando, nadie, nadie, nadie, puede ser excluido, hoy estamos en las condiciones de inclusión total porque viene el 18 y tenemos que estar todos juntos”.

Y añade: “El panorama nacional, este, es una policromía muy importante, somos un partido político nacional, postulamos candidatos de todo el país, el país está representado a través de senadores, diputados de todo el país y luego en las administraciones públicas locales, pues también ahí tenemos gente, en el ámbito federal también es importante definir, pues hacia allá tienen que ir las mujeres y hombres mejores preparados de todas las entidades”.

— En 2012 el entonces aspirante Peña sí tenía un consenso casi generalizado, ahora no se ve una figura tan destacada, ¿crees que el proceso también vaya a cambiar mucho al del 2012?

“Lo que pasa es que no hay una figura todavía definida, porque en realidad tenemos bastantes figuras, todas son sumamente importantes, todas las figuras que tenemos son realmente altamente competitivas. Les voy a dar un dato: Estado de México, cuando nosotros en enero íbamos a la contienda, teníamos perdida la elección, incluso traíamos 12 o 14 puntos abajo, pues ganamos, ganamos la contienda, ganamos con nuestros aliados la contienda electoral, los demás también tuvieron aliados, todos, nadie se puede quejar que caminaron también aliados, pero esa es la virtud que tenemos, ganamos con un 33% de la población, ganamos con 3 puntos de diferencia, lo cual significa que en el caso del PAN, por cada 100 votantes, en el Estado de México lo reprobaron 90, entonces hay un rechazo de 90 por ciento, y esto vale la pena, nosotros tenemos una aceptación mucho mayor, tres veces mayor que la del PAN, esto es leer el tablero bajo todas las perspectivas que son bien importantes.

“Vamos caminando en el territorio nacional rumbo al 2018, para buscar tener los mejores y las mejores candidatas en los 18,367 cargos que estarán en disputa el año que viene.

Respecto a candidatos de su tierra, Jalisco, expresa: “En Jalisco tenemos una veta muy fuerte de políticos en su historia que han tenido significancia nacional; hoy estoy entregado a las tareas nacionales, voy a seguir en esto, ya llegarán los tiempos; primero la Asamblea, dedicado de tiempo completo, CNOP dedicado de tiempo completo con la apertura para todas las voces, y por supuesto esperemos que a Jalisco y a México le vaya muy pero muy bien”.

Reitera el líder cenopista que hay unidad en el partido tricolor.

“Estamos contribuyendo para que las cosas salgan muy bien para que mantengamos la unidad del partido y para superar cualquier adversidad que se nos presente de aquí a la elección del 2018.

“No hay fractura, al contrario, se mantiene la unidad del partido, hay garantía de eso”.

Finalmente el senador Zamora Jiménez responde sobre si la frase ‘políticos de café’ fue un poco subida de tono: “Yo nunca he tomado café, en serio, es una frase que se dice con mucho respeto y si alguien se puso el saco, pues… pero sí debo decirles claramente que superamos cosas, estoy muy contento porque tuvimos una reunión de una franqueza muy afortunada donde prevaleciendo el diálogo estamos realmente del otro lado”.