Va Cordero contra Anaya por presunto lavado de dinero

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, presentó esta tarde una denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Entrevistado al salir de la Procuraduría General de la República (PGR), el legislador explicó que lo que solicita en su queja es que se tomen en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente con actividades ilícitas.

Asimismo, que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, además de que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia.

Cordero Arroyo dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es a Anaya y no a los panistas honestos”.

Según el legislador, ni Anaya ni las personas que lo rodean actualmente son personas honradas, por lo que llamó a la autoridad a actuar en apego a derecho en este caso, pues aseguró que las nuevas evidencias contra los hermanos Barreiro hacen evidente los negocios y delitos en qué estaría implicado el candidato presidencial.

El senador panista pidió al encargado de Despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que tome en cuenta en esta nueva denuncia el video donde aparece un integrante de la familia Barreiro que vincula a Anaya con delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias.

Que pida a la autoridad financiera correspondiente una investigación entre los bienes de la familia Anaya y lo que han reportado al fisco, abundó.

“Le pido a la PGR que haga su trabajo”, agregó Cordero Arroyo, quien subrayó que hay muchísimas evidencias respecto a la participación del candidato presidencial de una red de lavado de dinero y tráfico de influencias.

El legislador insistió en que la PGR debe aclarar y definir si Anaya Cortés es un lavador de dinero, un delincuente, o no lo es.

Asimismo, exhortó al encargado de despacho de la PGR a citar a declarar ante esa instancia a Ricardo Anaya y a los hermanos Barreiro como posibles responsables de los delitos mencionados, ello ante las nuevas evidencias y videos que se han hecho públicos respecto a la compra de una nave industrial.