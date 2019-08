Va contra juez defensa de Robles

El equipo de abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles interpondrá un recurso jurídico para modificar la prisión preventiva justificada impuesta, según ellos, de manera ilegal a su representada para que pueda enfrentar el proceso penal en libertad.

Además, anunció que en breve presentarán una queja, ante el Consejo de la Judicatura Federal, contra el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que a decir de los defensores resolvió fuera de todo contexto jurídico, además de sus comentarios despectivos, de género y ofensivos hechos durante las audiencias.

Denunció que el actuar del impartidor de justicia resulta contrario a la Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los tratados internacionales firmados y ratificados por el país en Materia de Derechos Humanos, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Calificó de parcial, y en consecuencia ilícita, la determinación del “juez” de control y exigió que se respeten los derechos humanos y constitucionales de la presunción de inocencia y al debido proceso de la ex funcionaria de la pasada administración.

Los litigantes reiteraron su respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, a quienes ratificaron su voluntad de colaborar en las investigaciones relacionadas con Robles y la denominada “Estafa Maestra”.

No obstante, los defensores manifestaron su confianza en el Poder Judicial de la Federación “y estamos convencidos de que en su seno se difiere del criterio aislado e ilegal del juez de Control”.

Por ello, informaron que ya trabajan en los recursos legales para que su representada pueda enfrentar su proceso en libertad y, en consecuencia, se respete su Presunción de inocencia y debido proceso, tal y como lo señalan la Constitución, los tratados internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Ahora bien, es público y notorio que dicho juzgador, al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales”, subrayaron.

Advirtieron que no respetó los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales, de manera categórica, han sostenido que la prisión preventiva tiene que ser excepcional.

Agregaron que la imposición de la misma violenta la presunción de inocencia de un imputado que no ha recibido sentencia condenatoria por un tribunal competente, tal y como acontece con su defendida.

Además, la Carta Magna, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, impone como obligación a los jueces mantener en prisión preventiva a las personas imputadas por alguno de los delitos que señala el artículo 19 Constitucional, es decir, los de prisión preventiva oficiosa, entre los que no se encuentra el delito por el que se vinculó independientemente a proceso a Rosario Robles.

Afirmaron que su defendida y equipo de abogados se sienten ofendidos por la parcialidad con la que actuó el juez Delgadillo Padierna.

Por último, reiteraron que están convencidos de la inocencia de Robles, lo que acreditarán mediante un proceso justo y ajustado a derecho.