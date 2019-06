Urge a México concretar nueva visión para el desarrollo: Martí Batres

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, afirmó que a México le urge concretar una nueva visión para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.

Al inaugurar el Seminario sobre la Experiencia de Corea del Sur de las Políticas para el Desarrollo Económico, advirtió que “si no crece la economía mexicana no se podrá luchar contra la violencia y la delincuencia”.

“Le urge a nuestro país concretar una nueva visión, que permita combinar crecimiento y bienestar social. Le urge a nuestro país volver a crecer, para responder a una gran cantidad de retos”, comentó.

“No podremos responder a los retos del bienestar social; no podremos responder a los retos de la migración; no podremos responder positivamente a los retos de la lucha contra la violencia y la delincuencia, si no vuelve a crecer la economía mexicana”, precisó.

Ante el embajador de la República de Corea en México, Kim Sang-il y el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Julián Ventura Valero, refirió que en décadas pasadas México y Corea estaban en el mismo nivel de crecimiento, y que Corea lo continuo, mientras que México se estancó.

Comentó que parte de ese crecimiento de Corea se debe al apoyo que le ha dado a la educación superior y a la investigación científica y tecnológica que ahora lo mantiene como una de las principales economías mundiales.

Batres Guadarrama dijo que México está en una nueva etapa. Hay un discurso gubernamental crítico, respecto de la experiencia de décadas pasadas, y abundó que están ciertos de que no se puede trasladar ninguna experiencia de un país a otro; sin embargo, en ese seminario se conocerán experiencias que serán de utilidad.

“Cada país tiene su realidad, su historia, sus problemas, sus potencialidades. No obstante, conocer la experiencia de otros países en el tema del desarrollo, sin lugar a dudas nos permite analizar mejor nuestras propias realidades; de tal manera, que podamos impulsar mejores políticas de crecimiento y de desarrollo en nuestro país”, agregó.

A su vez, el embajador Kim Sang-il solicitó el apoyo del Senado para iniciar la negociación de un nuevo tratado de libre comercio entre ambas naciones, con el fin de ampliar y profundizar la relación bilateral en materia comercial.

Indicó que Corea es el sexto socio comercial de México, y que el comercio entre ambos países en 2018 ascendió a 16.5 mil millones de dólares, que representa lo que Corea comercializa en conjunto con Brasil, Colombia y Chile.

También destacó que en México operan unas dos mil empresas coreanas que han invertido más o menos 6.5 mil millones de dólares, que generan 150 mil empleos de calidad, y que aquí residen 12 mil ciudadanos coreanos y 30 mil descendientes, y que al año visitan México más de 130 mil turistas y empresarios.

En tanto, Ventura Valero destacó que la comunidad coreana “ha hecho enormes contribuciones al desarrollo de nuestro país con su trabajo, espíritu de integración, voluntad de acercamiento en diversas comunidades”.

Agregó que el nuevo gobierno ha refrendado la Alianza Estratégica para la Prosperidad Mutua, creada hace 15 años y que ha permitido ampliar y profundizar la relación en lo económico, político, social y cultural.

Hyeonghwan Ju, exministro de Comercio e Industria de Corea, indicó que en 60 años, su país pasó de ser de los más pobres del mundo, a ser la cuarta economía más fuerte de la región de Asia y la décima del mundo.

Explicó que este desarrollo económico ha sido posible debido a un fuerte liderazgo político y a una adecuada estrategia de industrialización por sustitución de importaciones.

Además, el gobierno aumentó la inversión en ciencia, tecnología y el desarrollo de recursos humanos, lo cual incrementó la competitividad.