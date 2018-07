UNAM sugiere cómo consultar resultados del concurso de selección

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que mañana lunes se publican los resultados del Concurso de Selección junio 2018 a nivel Licenciatura en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, modalidades abierta y a distancia.

En un comunicado, señaló que cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los aspirantes en la consulta de los resultados del examen, sin embargo, reconoció que ante la demanda que se registra durante las primeras horas de su publicación, el sistema eventualmente se satura.

Para evitar este problema y que la consulta sea exitosa, recomendó leer de manera detenida todo el instructivo.

Destacó que el sistema se abre en la página www.escolar.unam.mx a las 10:00 horas del lunes y se cerrará el martes 24 de julio a las 23:59 horas.

Sugirió que los estudiantes que hicieron el examen no traten de ingresar antes de esa hora porque no habrá información alguna y, además, empieza a saturarse el sistema antes de que inicie el proceso.

También, recomendó no hacer “redes de ayuda”, es decir, no pedir a familiares o amigos hacer la consulta por el interesado al mismo tiempo que la persona.

La UNAM solicitó evitar ingresar a través de un buscador como Google, por ejemplo e ir directamente a la página www.escolar.unam.mx

También, precisó que si el estudiante entra a la página y se encuentra saturada en alguno de sus pasos, “no dar clic de manera repetida”, pues cada vez que se hace el sistema se reinicia como si fuera una nueva consulta y se satura aún más.

Otras recomendaciones son: llenar con cuidado y veracidad la hoja de datos estadísticos y no olvidar guardar en la computadora el pdf de la documentación que se solicita e imprimirlo, ya que “si no haces este paso no podrás terminar el proceso de inscripción”.

De haber dudas, la UNAM puso a disposición los números telefónicos: 5622 6620; 5622 6312; 5606 3580; 5622 1522 y 5622 1589.

También, indicó que se puede acudir personalmente del 16 al 24 de julio, con una identificación, al Local de Registro de Aspirantes, ubicado en avenida del aspirante s/n, casi esquina con avenida del Imán, Ciudad Universitaria, en un horario de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas.