Una burla, reporte presentado por la SCT: Marko Cortés

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés comentó que fue una burla el reporte presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

“Es una burla, no es aceptable que a un mes de este suceso donde pierden la vida cinco personas simplemente nos digan que todavía no sepan no qué pasó”, comentó Cortés en entrevista con para Radio Fórmula.

Comparó que a diferencia de los accidentes aéreos de los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora y Juan Camilo Mouriño, cuando autoridades de Aeronáutica dieron una respuesta clara sobre lo ocurrido cuatro días después, en este caso llevan un mes “y nos dicen lo que ya sabíamos”.

Ayer el subsecretario de la SCT, Carlos Morán Moguel señaló que el accidente mortal fue algo “inusual”, mientras que el titular de la misma dependencia, Javier Jiménez Espriú, comentó:

“No sabemos cuál fue la causa (del desplome), si fue una falla en los componentes del helicóptero o un problema de maniobra, eso lo sabremos con los resultados que nos den los laboratorios”.

Al respecto, el presidente nacional del PAN dijo que no es una investigación profesional y científica como la pidieron, además los resultados que dieron generan más suspicacia.