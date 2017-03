Un año de prisión preventiva a secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte

Durante la tarde de este miércoles, fue detenido en Puebla, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y posteriormente fue trasladado al Centro de Readaptación Social Pacho Viejo, donde fue recluido por la noche.

Mauricio Audirac es acusado por el delito de coalición, ya que cuando en los meses de noviembre y diciembre de 2014, cuando era secretario de Finanzas, se registró un desvío de 2 mil 300 millones de pesos en 26 transferencias bancarias. El dinero estaba destinado para la compra de medicinas y la mejora de infraestructura hospitalaria.

Por tanto, la Jueza de Control, Alma Aleyda Sosa Jiménez, le dictó un año de prisión preventiva. Previamente hubo una audiencia por más de cuatro horas en la Sala 2 de Juicios Orales en el Distrito Judicial de Xalapa.

Cabe señalar que Mauricio Audirac es uno de los siete ex secretarios de Finanzas de Javier Duarte de Ochoa, además de que hay otros cuatro diputados federales señalados de desvío de fondos durante la administración del ex gobernador, tales como el ex tesorero, Tarek Abdala, el ex secretario de Educación Adolfo Mota, Erick Lagos Hernández, la ex secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, Edgar Espinoso Carrera y Alberto Silva.

Cabe señalar que la Fiscalía General de Veracruz solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del actual diputado federal del PRI, Tarek Abdala, para que rinda cuentas por el millonario desvío de recursos que hizo el ex gobernador.