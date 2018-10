Trump no asistirá a la toma de posesión de AMLO

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó en un breve mensaje, que el presidente Donald Trump informó que a su toma de posesión como presidente constitucional de México acudirá el vicepresidente estadounidense, Mike Pence acompañado por una comisión del gobierno.

Además informó que dialogó con el presidente de Estados Unidos acerca de la importancia del acuerdo comercial entre los dos países y Canadá, así como sobre el desarrollo regional.

Tras la conversación telefónica que sostuvo con Trump y la cual calificó como una “muy buena llamada”, refirió que “también hablamos de un siguiente paso: el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Canadá y Estados Unidos, y se pueda invertir para el propio desarrollo de los pueblos de Centroamérica, de México, para enfrentar de esa manera, con desarrollo y empleo, el fenómeno migratorio”.

En ese sentido López Obrador detalló que el objetivo es “que podamos unir esfuerzos para que haya inversiones de los gobiernos para beneficio de los pueblos, con el propósito de que haya trabajo y bienestar en pueblos de Centroamérica y en nuestro país”.

Explicó que el proyecto de desarrollo incluye diferentes acciones por parte del gobierno mexicano en todo el país y “todo esto es plan general para el desarrollo, estamos estimando una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares para el empleo, el bienestar”.

El presidente electo abundó que también se analiza cuál sería la participación del gobierno de Estados Unidos y de los demás gobiernos involucrados.

Refirió que se plantea un nuevo enfoque, lo que “queremos es que haya cooperación para el desarrollo y de esa manera haya empleo en Centroamérica, empleo en México, que haya desarrollo en nuestros países para atemperar el fenómeno migratorio, es un enfoque completamente distinto”.

Informó que con ese objetivo, una misión encabezada por Marcelo Ebrard y en la que participarán los encargados de las áreas económica y comercial del próximo gabinete, acudirá a Estados Unidos en los próximos días para detallar dicho plan de desarrollo previo a un encuentro que podría darse a finales de octubre.

Afirmó que existen las condiciones para llevar a cabo esta cooperación para el desarrollo, “porque ya se acordó lo del acuerdo comercial, entonces en ese marco se da confianza para la inversión a mediano y largo plazo.

“En ese marco de estabilidad financiera viene este plan que es lo que estamos proponiendo para el desarrollo y que de esta manera el mexicano, el centroamericano, pueda trabajar donde nació, donde están sus familias, sus costumbres, sus culturas; que la migración se optativa, no obligatoria, y esto se logra si hay desarrollo, empleo, bienestar, ese es el nuevo enfoque”, enfatizó.

El presidente electo manifestó que “le reconocí al presidente Donald Trump que ha sido respetuoso con nosotros y que a partir de ese respeto hemos llegado a un buen entendimiento y nos importa mucho ese entendimiento porque nos permite mantener estabilidad económica y financiera en México”.

Destacó que la realidad es que la economía de Estados Unidos atraviesa por un buen momento, entonces “yo no me meto a otras cosas, a la parte política de otros gobiernos, de otros países, pero sí por la vecindad que tenemos que la economía de Estados Unidos esté bien, porque mucha de nuestra relación -se quiera o no se quiera- la tenemos con Estados Unidos y ahora hay crecimiento económico en Estados Unidos, hay empleo, están pasando por un buen momento económico”.

Respecto a su próximo gabinete de gobierno, indicó que ya no habrá cambios, para que haya certidumbre, por lo que “los que fueron propuestos para secretarios van a tomar posesión”.

Por otra parte, reiteró que “independientemente de la creación de organismos, de aparatos administrativos, burocráticos, lo que más importa es que haya justicia”, y en ese sentido reiteró que las propuestas para avanzar en la justicia para las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 son revisadas por Alejandro Encinas, quien será el subsecretario de Derechos Humanos.