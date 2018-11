Gana Jesús Ramírez: Trump no viene a toma de AMLO

En un principio Yeidckol anunció que el mandatario estadounidense vendría el 1 de diciembre a nuestro país; luego Jesús Ramírez expresa que no está confirmado; posteriormente Polevnsky señala que no está autorizada para confirmar visitas oficiales... y finalmente el partido republicano afirma que Trump no viene a México