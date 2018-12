Tricolor ayuntamiento de Monterrey

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León dio a conocer que luego del cómputo de las mil 595 casillas de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, que concluyó a las 23:30 horas del 26 de diciembre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo el 41.22 por ciento de votos.

Por su parte, la Comisión Municipal Electoral de Monterrey (CME) informó que tras el recuento voto por voto de 765 paquetes electorales, casi la mitad del total, el priísta Adrián de la Garza resultó ganador de la contienda extraordinaria.

Según reportes noticiosos, el CME informó que el priísta obtuvo 138 mil 15 votos, es decir, el 41.2 por ciento de los sufragios, seguido por el panista Felipe de Jesús Cantú, con el 39.3 por ciento, y Patricio Zambrano, del Partido del Trabajo, con el 14.5 por ciento, destacando que se registraron 6 mil 709 votos nulos.

Constancia de mayoría

MONTERREY.- El priísta Adrián de la Garza Santos recibió la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de esta ciudad tras imponerse en la elección extraordinaria celebrada el pasado 23 de diciembre.

Al acudir a la Comisión Municipal Electoral (CME) para recibir el documento, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que de inmediato se pondrá a trabajar para beneficio de los regiomontanos.

“Con la constancia de mayoría ya tenemos que ponernos a trabajar; tenemos que empezar a trabajar en todo lo que necesita Monterrey”, dijo.

Detalló que “la constancia de mayoría ya nos faculta para empezar ya a hacer los trabajos de transición; hoy mismo voy a ponerme en contacto con el Presidente Concejal a efecto de ser posible tener una reunión”.

Ello se hará, indicó, “para empezar a trabajar en el tema de la transición, para no perder tiempo; yo lo he estado diciendo, Monterrey no tiene tiempo; Monterrey necesita ponerse a trabajar ya”.

Al hacer alusión al rubro de seguridad, aseveró que “es un tema donde que tenemos que aplicarnos a fondo, seguir consolidando todo el sistema de inteligencia para que opere correctamente”.

Asimismo, resaltó, se debe trabajar más intensamente en el rubro de infraestructura, recarpetear las calles que faltan, los parques y las plazas, y los espacios deportivos, “además de la conformación de distritos urbanos, que nos darán una mejor movilidad urbana en Monterrey a futuro, además de trabajar en adecuaciones viales para el tiempo de tráfico en el que se encuentra el regiomontano día a día”.

Emulará PRI victoria en 2019: Zamora

El secretario general del PRI, Arturo Zamora Jiménez, reconoció el esfuerzo de la militancia del instituto político durante la campaña de Adrián Emilio de la Garza Santos a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, y que van también por el triunfo en los comicios de 2019.

A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmó que lo ya expuesto se tradujo en un triunfo inobjetable que se oficializó al recibir su abanderado la constancia de mayoría como presidente municipal electo.

Zamora Jiménez acudió a la entrega de la constancia de mayoría en representación de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el acto felicitó a la planilla priísta, encabezada por De la Garza Santos, por el triunfo.

Sostuvo que bajo el liderazgo de la lideresa nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, la victoria significa una inequívoca muestra de que, en unidad, el priísmo va por el triunfo en los comicios de 2019.