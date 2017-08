Traslado de ‘El Chapo’ a Brooklyn es ilegal: Abogado

Abogados de oficio de Joaquín “El Chapo” Guzmán señalan que no existe evidencia que el gobierno mexicano estaría enterado de las duras e inhumanas condiciones de confinamiento solitario, en las que estaría recluido Joaquín Guzmán en los Estado Unidos.

Argumentan que la acusación debe de ser desechada, porque la extradición no cumplió con el tratado firmado entre México y los Estados Unidos.

Se informó que la defensa basa su argumento en tres puntos. El primero de ellos, detalla que la solicitud de extradición, se hizo a petición del distrito oeste de Texas y el distrito sur de California y no por el distrito oeste de Nueva York, donde está siendo juzgado y procesado “El Chapo” Guzmán.

Para sostener el señalamiento, los abogados hicieron una relatoría de hechos, con respecto a que el 19 de enero del 2017, mientras que Guzmán Loera estaba recluido en Ciudad Juárez y su abogado estaba en la misma ciudad preparándose para visitarlo, un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, negó la apelación de Guzmán, y ese mismo día de manera imprevista y sin advertencia a sus abogados, Joaquín Guzmán fue enviado en avión a Estados Unidos.

“El mismo día el gobierno de los Estados Unidos, solicitó al gobierno mexicano que consintiera una excepción a la regla de especialidad”.

Los abogados argumentan que es indisputable que está siendo procesado por ofensas distintas, a las que fueron aprobadas en la extradición.

Otro argumento que señalan es que no debería de ser válida la solicitud de extradición, porque parece estar predicado en declaraciones falsas; lo que exponen es que la solicitud de extradición está sostenida en las declaraciones de dos supuestos colaboradores de Guzmán Loera, y que esas declaraciones se contradicen.

Mientras que el tercer argumento señala que no existe evidencia que el gobierno mexicano estaría enterado de las duras e inhumanas condiciones de confinamiento solitario, en las que estaría recluido Joaquín Guzmán en los Estado Unidos.

Y si el gobierno mexicano hubiera sabido de cómo sería tratado en Nueva York, con las luces encendidas todo el día, 23 horas sin poder salir de su celda y solo poder tener una hora de ejercicio en otra celda, no poder tener visitas, además de no poder ver la luz del sol, son condiciones comparables a tortura, y si el gobierno mexicano hubiera tenido conocimiento de ello, no lo hubieran entregado a Estados Unidos.

Los abogados solicitan al juez que deseche los cargos en contra de Joaquín Guzmán Loera.

El juicio de “El Chapo”, está programado para el 16 de abril del 2018, y enfrenta 17 cargos distintos en la Corte de Nueva York.