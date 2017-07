Trascendente la suma de cuatro países en Alianza del Pacífico: Guajardo

La integración de cuatro países a la Alianza del Pacífico como Estados Asociados es trascendente, pues envía el mensaje de que “no nos vamos a quedar congelados” ante el “impasse” del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, destacó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Nosotros no podemos mantenernos congelados. Tenemos que mandar claras definiciones de la convicción de estar en un mundo integrado con comercio abierto, procurando altas tasas de crecimiento”, dijo el funcionario mexicano.

En entrevista a bordo del avión presidencial al regreso de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, reiteró que la coalición de Chile, Colombia, México y Perú “puede ser la alternativa natural” al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

Expuso que el anuncio de la integración de Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur como Estados Asociados para negociar acuerdos de libre comercio con la Alianza del Pacífico es un anuncio trascendente, porque con estas naciones, más las tres que están dentro de la Alianza que eran parte del TPP, “ya estamos jalando siete países del TPP de los 11 que estamos dialogando”.

Los cuatro países que faltarían por considerar serían sólo Malasia, Japón, Brunei y Vietnam, aunque reconoció que la próxima reunión de negociadores a realizarse el mes próximo en Japón sigue siendo válida para seguir explorando la manera de replantear el TPP.

No obstante, enfatizó que “no podemos darnos el lujo de no actuar de inmediato para seguir ampliando la zona, y recordemos que Colombia no es parte del TPP, por eso la importancia de esta expansión de la Alianza como la conocemos”.

“Esto manda un mensaje muy claro de la voluntad de la Alianza del Pacífico y Latinoamérica de acelerar su integración en la cuenca del Pacífico, y es un ingrediente que enriquece ese proceso.

“Y el mensaje que estamos mandando es que no nos vamos a quedar congelados porque una iniciativa quedó en un impasse”, indicó.

Guajardo Villarreal aseveró que continuarán las reuniones que sean necesarias para analizar “cómo acomodamos algo que ya tiene capital negociador acumulado, que es el TPP”.

“Mientras eso ocurre, estamos avanzando en una alternativa con mucho potencial y con un mensaje claro al mundo de la importancia que tiene la convicción de los países integrantes de la Alianza sobre la apertura de mercados”.

Dijo que parte de los beneficios de ser un Estado Asociado es “negociar un acuerdo de libre comercio integral con la Alianza del Pacífico, y formar parte de una integración del libre comercio, que se está ampliando de manera importante y significativa”.