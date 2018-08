Tras la peor derrota de nuestra historia, PAN sufre de negación psicótica: Gil Zuarth

Insistió que "a la dirigencia actual no le interesa transformar el partido, sólo quieren mantener la presidencia y seguir como estamos; en la peor derrota de nuestra historia"

El senador panista Roberto Gil Zuarth, señaló que en su opinión, el Partido Acción Nacional sufre de negación psicótica porque no es capaz de asumir la situación en la que está y evade su realidad.

Los anterior luego de haber fracasado su candidato presidencial, Ricardo Anaya con la coalición que conformaron con el PRD y Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República durante las pasadas elección del 1 de julio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que aún no ha decidido si buscará o no la dirigencia el PAN, pero continúa “platicando con liderazgos del partido a nivel nacional. No se trata de ser, lo que el PAN necesita es que nos pongamos a hacer”.

Insistió que “a la dirigencia actual no le interesa transformar el partido, sólo quieren mantener la presidencia y seguir como estamos; en la peor derrota de nuestra historia”.

Tras reconocer que se siente más pesimista que antes pues tal parece que a la dirigencia no le interesa cambiar, anunció que mañana se reunirá con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle para analizar lo que está pasando en el albiazul.

Señaló que quienes están en la dirigencia del PAN no quieren ver lo que está pasando al interior porque están acostumbrados a sus privilegios y no escuchan, “esta derrota, que no demerita el esfuerzo de los candidatos, debió dejarnos una enseñanza más profunda”.

Gil Zuarth reiteró que “a la dirigencia actual no le interesa transformar el partido, sólo quieren mantener la presidencia y seguir como estamos; en la peor derrota de nuestra historia”.

Dijo que quienes están en la dirigencia del PAN no quieren ver lo que está pasando al interior porque están acostumbrados a sus privilegios y no escuchan.