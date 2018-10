Transparentar recursos para consulta sobre nuevo aeropuerto, pide PRD

El presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja en contra de Morena y solicitó que transparente los recursos que utilizará para la consulta sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del INE, el dirigente partidista destacó que es necesario transparentar este proceso porque -según él- tendría un costo de más de 23 millones de pesos y no de 1.5 millones de pesos como se dio a conocer.

Consideró que la utilización de un partido político para hacer dicha consulta, violenta el marco legislativo y electoral, por ello presentó una queja ante la autoridad electoral, en materia de financiamiento de los partidos políticos, en contra de Morena.

Entre otros perredistas, en la conferencia de prensa también estuvo el representante del partido en el INE, Camerino Márquez, quien mencionó que de acuerdo con lo dado a conocer, serán los militantes de este partido serán quienes pagarán esta consulta.

Al respecto dijo que las leyes generales de partidos políticos y la Ley Electoral y el Reglamento de Fiscalización ordena que el INE solicite un informe sobre el uso transparente del origen y uso de los recursos, si son privados o públicos que aplicará el partido político.

Indicó que esta consulta no está regulada por la Ley General de Consultas Populares y por lo tanto la organiza una organización civil y el partido político de Morena, por lo que esta consulta no tiene alcance vinculatorio, además de que se realizará solo en 538 municipios de los más de dos mil que hay.

Por separado, el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien participó en un foro en el INE para conmemorar el 65 Aniversario del Voto de la Mujer, afirmó que sí cooperará, a título personal, para pagar la citada consulta.

Aclaró que esta aportación es voluntaria para los legisladores “es voluntario, porque pueden participar también ciudadanos, periodistas, y voluntarios”.

Finalmente, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello rechazó pronunciarse sobre la encuesta porque no está contemplado en la ley y solo dijo que no ha habido ningún acercamiento con los promotores de la consulta.

“No me voy a pronunciar sobre ningún mecanismo en el que no este involucrado el INE y sobre el que no tenga una base legal donde yo pueda dar algún tipo de opinión”, expresó y señaló que si se interpone una queja se analizará y se determinará si procede o no.

Sobre que se solicitará la credencial de electoral para participar en la consulta, Córdova Vianello indicó: “es de suponerse que quien organiza este ejercicio contempla todo lo relativo a la protección de datos personales”.