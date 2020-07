Toma Javier Corral decisión de resguardarse

En aras de no contagiar ni ser fuente de transmisión, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dio cuenta de su determinación de resguardarse mientras está a la espera de los resultados de la prueba para descartar coronavirus a la que se sometió tras haberse reunido con su par de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dio positivo.

“A partir de este instante he tomado la decisión de resguardarme para no contagiar, no ser fuente de transmisión del contagio a otras personas si es que yo lo tengo”, refirió el mandatario estatal.

Asimismo, Corral dio a conocer que la totalidad de funcionarios que lo acompañó a su reunión con Cabeza de Vaca hará lo propio.

Específicamente, sus secretarios de Innovación y Desarrollo Económico, y de Salud, Alejandra de la Vega y Jesús Enrique Grajeda Herrera, respectivamente.

Igualmente, el secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta, y el titular de la Secretaría Particular, Roberto Fuentes.

De la misma forma, el secretario privado del mandatario chihuahuense, su jefe de escoltas y un camarógrafo de la Coordinación de Comunicación Social.