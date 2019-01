Todo es culpa de Pablo Gómez

Pablo Gómez, vice-coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, fue señalado como quien retiró el artículo transitorio que incomodó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la aprobación de la Guardia Nacional.

El legislador dijo que por ese punto no se alcanzaba la mayoría en la votación.

Se tuvo que quitar para que se lograra la aprobación de la Guardia Nacional, de no hacerlo se “ponía en riesgo todo el proyecto”, expresa.

Después de que el Mandatario federal expresara su inconformidad, el Senado prometió re-confeccionar el dictamen y reponer la parte eliminada.

YO PROPUSE QUE SE ELIMINARA: PABLO GÓMEZ

El diputado morenista reconoció que fue él quien propuso que se eliminara el artículo transitorio en el que se establecía que de manera excepcional las Fuerzas Armadas seguirían participando en tareas de seguridad pública, hasta en tanto entre en vigor la Guardia Nacional, ya que no tenía consenso y por lo tanto no se hubiera aprobado.

Cabe señalar que en su conferencia matutina de este jueves, López Obrador dijo que no estaba satisfecho con lo que aprobaron los diputados y le pidió a los senadores corregir la minuta de la Guardia Nacional, pues no se incluyó un artículo transitorio en el que se faculta a las Fuerzas Armadas en participar en acciones de seguridad, mientras se consolida el nuevo cuerpo de élite.

Luego de que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza y del de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, señalaron directamente a Pablo Gómez de esa decisión, el morenista manifestó que se trataba de un planteamiento de la Secretaría de Gobernación con la que nadie estaba de acuerdo, ni él, y por eso propuso que se eliminara.

Enfatiza que si no se hubiera eliminado este artículo transitorio no se habría alcanzado la mayoría calificada para aprobar la creación de la Guardia Nacional.

“Lo eliminamos todos porque nadie lo quería. Yo sí hice la propuesta porque sabía, me habían dicho que no estaban de acuerdo. No sólo no estaban de acuerdo otros partidos, la mayoría, incluido el PRI, y también incluyéndose a mí, pues no era cosa de querer o no querer, era cosa de que no tendría la mayoría necesaria en el Pleno, los dos tercios y, por lo tanto, no valía la pena incluirlo porque podíamos poner en peligro todo el proyecto”, expresa Gómez.

Indico que si el Senado de la República incorpora este artículo como lo solicita el Presidente de la República y regresan la minuta a la Cámara de Diputados se tendrá que analizar por separado, para que no se ponga en peligro el proyecto completo que crea la Guardia Nacional.

Enrique Ochoa Reza dijo que ahora los priístas van a esperar a ver qué cambios le realizan a la minuta que crea la Guardia Nacional en el Senado para analizarlos y revisarlos y que corresponderá al Congreso tomar las decisiones correspondientes.

Mientras las diputadas del PRD, Verónica Juárez y Guadalupe Almaguer, reiteraron su rechazo a la Guardia Nacional aprobada en el recinto de San Lázaro, pues insistieron en que sí se militariza la seguridad pública en el país.

Aclaró Gómez que de procesarse la propuesta planteada por el Presidente en su conferencia mañanera, seguramente no alcanzará las dos terceras partes de votos necesarios para su aprobación.

“La modificación que él busca creo que no tiene mayoría en la Cámara, no tiene dos terceras partes y no es posible aprobarla, porque lo que no se puede no se puede”, consideró.

Pidió no sorprenderse por el disenso de posiciones entre el Presidente y los miembros de Morena.

“No se vayan con las tradiciones, ahora eso es normal”, agrega.

‘LA CRISIS DE VIOLENCIA ES MAYÚSCULA’

El diputado Pablo Gómez pidió aceptar la nueva institución policial que está por integrarse para atacar la inseguridad y la corrupción que afectan el país y aseguró que la Guardia Nacional sería distinta a las demás policías.

“Es algo diferente a lo que se ha hecho, porque diferente es la situación que tenemos de inseguridad; la crisis es mayúscula, el país está azotado por una violencia delincuencial gigantesca y la corrupción policial es muy grande, vamos a intentar algo nuevo”, declaró el legislador.

En entrevista, señaló que en el dictamen hay varios preceptos que propusieron compañeros de otros partidos, incluso aquellos que van a votar en contra; muchas propuestas fueron admitidas en el addendum que se presentará en el Pleno.

“Hemos tomado propuestas, no de organizaciones académicas porque esas no dieron su punto de vista, fueron académicos de manera personal, y muchas de esas propuestas las asimilaremos al momento en que se lea el addendum que presentará la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales”, detalló.

El legislador afirmó que dentro de poco se hablará del mismo tema, pero a nivel de las tres leyes de este decreto, organización de la Guardia Nacional; ley general del uso legítimo de la fuerza, algo indispensable para el país; y otro muy necesario para México: la ley nacional obligatoria para todas las entidades del registro de detenidos.

“Ya no podrá ocultarse la información ni la situación de persona alguna que sea detenida por la autoridad en el territorio nacional”, concluyó.

OPOSICIÓN CONFÍA EN QUE SENADO CAMBIARÁ DICTAMEN SOBRE GUARDIA NACIONAL

Diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y PRD confiaron en que el Senado hará cambios al dictamen sobre la creación de la Guardia Nacional, entre los que podría estar la inclusión del artículo transitorio que garantiza la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En entrevista, el priísta Enrique Ochoa Reza defendió el trabajo de los legisladores, que implicó un esfuerzo de diálogo y unión política para conformar una institución que le sirva a los mexicanos, que mejore las condiciones de seguridad y brinde tranquilidad para que las familias puedan disfrutar de sus libertades.

El proceso legislativo incorpora las ideas de distintas expresiones políticas, y se debe de bienvenir el que se lleguen a acuerdos, a consensos y a partir de ahí, a crear nuevas instituciones, enfatizó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según Ochoa Reza, un elemento fundamental es que el mando sea civil, que la nueva institución de seguridad se conforme de mujeres y de hombres que tengan la capacitación para respetar los derechos humanos, y al mismo tiempo, llevar a cabo todas sus facultades de seguridad dentro de un amplio sentido de libertad dentro del país.

No obstante, reconoció que ya descansará en el Senado de la Republica, como Cámara revisora, que haga el análisis, y si lo considera, los cambios necesarios que eventualmente regresarían a la Cámara de Diputados.

“El artículo transitorio al que se ha referido el Presidente de la Republica, según entiendo, fue retirado por el diputado Pablo Gómez, de Morena, habrá que preguntarle al diputado Pablo Gómez por qué razones lo retiró”, subrayó.

En tanto, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, reiteró su postura en contra de la reforma que crea la Guardia Nacional, por considerarla regresiva y porque lo que se aprobó en el fondo es lo mismo, pues se respetó lo esencial que es el fuero y el mando operativo militares.

La legisladora coincidió con Ochoa Reza en que el diputado Pablo Gómez les comentó que el artículo transitorio no iba.

En tanto, la perredista Verónica Juárez confió que en el Senado de la República se pueda frenar el dictamen y se trabaje en otro donde se pueda plasmar lo que se escuchó en las audiencias públicas.

Al ser interrogada sobre si Pablo Gómez fue quien retiró el cuarto artículo transitorio, la legisladora aseguró que así es y sostuvo que en un principio se les comentó que había una propuesta de la Secretaría de Gobernación, que es la que se estuvo discutiendo en algunas mesas de trabajo “y es donde se les anunciaba que quedaría todo hasta el tercero”.

Dijo que después vino una nueva redacción que es la que conoce y sostuvo que dicho artículo es anticonstitucional.

En tanto, Guadalupe Almaguer, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que dicho artículo transitorio permitía a las Fuerzas Militares actuar de inmediato y con eso violentar el Artículo 129, que dice que las Fuerzas Armadas solamente pueden estar en la calle en tiempo de guerra.

El Artículo Cuarto Transitorio que fue retirado del dictamen señala que “De manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la fuerza armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”.