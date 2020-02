Todo el dinero del gobierno para Pemex

El Presidente López Obrador insistió que la economía mexicana “está muy bien” y que estará mejor porque el gobierno norteamericano invertirá casi 5 mil millones de dólares en México.

Los técnicos de Hacienda le han dicho que las finanzas están bien, que hay equilibrio. “El peso no se ha depreciado, se ha fortalecido; la bolsa tiene ganancias; la recaudación está bien; está creciendo el comercio exterior; hay control de inflación”.

Y remató: “Creo que vamos a crecer”.

Habló en concreto de Pemex: hay quienes opinan de otra manera, pero Pemex tiene recursos suficientes. “Es una empresa prioritaria… tiene todo el respaldo del gobierno federal”.

Su respuesta a los bancos es que Pemex tiene todo el respaldo del gobierno federal. “Significa que todas las reservas, todo el potencial del gobierno, todo, está para apoyar a Pemex en caso de que se necesite”.

El Presidente dijo que convencerá a las calificadoras de que sus proyecciones no están bien.

Contestó: “No quero pelear, pero las calificadoras no aclararon que sus calificaciones tuvo que ver con resultados del año pasado y se dio a entender que era un asunto de la actual administración. Hemos actuado de manea responsable, no gastaremos más de lo que tenemos de ingreso; tenemos buena relación con el gobierno de Estados nidos. No hemos querido decir que tenemos el compromiso del gobierno norteamericano de una inversión de 4 mil 800 millones de dólares”.

Sonriente expresó que “hemos sido prudentes, no lo hemos dicho”.

Ahora lo dijo: Primero había un compromiso de 2 mil 800 se agregaron 2 mil más para atemperar el fenómeno migratorio. Se trabaja de manera conjunta en este plan de inversión.

“Está bien, muy bien la economía”.

Sobre Pemex, Octavio Romero dijo que en marzo o finales de abril estarán firmados todos los contratos de exploración y perforación en 16 campos. Al día de hoy se lleva contratada la mitad.