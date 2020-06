Tlaxcala y Querétaro ‘le hacen el feo’ a semáforo único de reapertura de actividades

Marco Antonio Mena y Francisco Domínguez, gobernadores de los estados de Tlaxcala y Querétaro, respectivamente, aseguraron que no se sujetarán a un semáforo único de reapertura de actividades para la Megalópolis.

Ello, pese a que así lo acordaran la Conago y el gobierno federal.

Al abundar sobre su determinación, Mena aseveró que “plantee que no era conveniente y nosotros no participaremos en un semáforo regional para la Megalópolis si así se determinara por parte del Gobierno federal”.

“Vivimos diferentes momentos de la pandemia los estados, las entidades.

“Aparte, tenemos diferentes capacidades de atención hospitalaria, entonces, tenemos que concentrarnos en las características de nuestras propias entidades para poder determinar una medida”, refirió Mena.

Mientras, Domínguez aseveró que Querétaro no ha aceptado utilizar el semáforo único de la Megalópolis.

“Solicito, respetuosamente, a la autoridad sanitaria se abstenga de publicar dicho semáforo sin nuestro pleno consenso y consentimiento.

“Yo les pediría, sobre todo a la autoridad sanitaria, no publicar un semáforo donde la opinión de cada estado no sea coincidente; para eso fue convocada esta reunión y que, de aquí al jueves, como se vaya a relajar el semáforo, por entidad sea platicado y no se vaya a hacer una publicación si no coincidimos estado con estado”, subrayó Domínguez.