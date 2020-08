Titular del Ejecutivo federal sólo quiere idolatría sin críticas: Marko Cortés

Marko Cortés, dirigente nacional panista, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo no ve ni oye a la oposición, sino que no escucha a nadie, ni a su equipo cercano.

Asimismo, que el titular del Ejecutivo federal sólo quiere idolatría sin críticas, “lo que es muy peligroso para cualquier democracia”.

“El presidente sólo acepta sus ocurrencias como soluciones; no nos acepta a nadie, ni al sector productivo ni a los diferentes sectores académicos, científicos; ni siquiera a los alcaldes y gobernadores; este salió peor que Carlos Salinas de Gortari; no sólo no ve ni oye a la oposición, sino que no escucha a nadie, ni a su equipo cercano.

“El problema, pues, es que no tenemos un presidente en funciones, sino un candidato en campaña permanente; a presidente le aburren estás tareas de gobernar; él prefiere salir a recibir alabanzas de sus seguidores, los cuales es cierto que cada vez son menos”, refirió Cortés ante diputados de su partido, en su reunión plenaria a distancia.

Por otra parte, el dirigente nacional panista aseveró que en sólo 20 meses de gobierno, el titular del Ejecutivo federal ha provocado una catástrofe.

“Lamentablemente, en poco más de 20 meses, el gobierno federal provocó una catástrofe; hoy acumula ruinas sobre ruinas; los niños que tienen cáncer mueren por falta de medicinas; programas exitosos, como Estancias Infantiles, simplemente, por ideología, aunque funcionaran, los echaron a la basura, o, bien, el Seguro Popular.

“Las políticas de este gobierno favorecen, lamentablemente, al empoderamiento de la delincuencia organizada; la estrategia de los abrazos y no balazos no funcionó; tenemos el año más violento en el 2019 y se está multiplicando la pobreza y el hambre”, puntualizó Cortés.