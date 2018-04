Terminar con la corrupción, objetivo de López Obrador

Hacer frente a la corrupción, impulsar el campo con miras a lograr la autosuficiencia y apoyar la educación y el empleo para los jóvenes, están dentro de los principales objetivos del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que con el dinero que se obtuviera al ir deteniendo la corrupción en el país, se financiarían diversos proyectos que impularían el desarrollo de los diferentes sectores nacionales.

En este sentido ha dicho “vamos a ir casa por casa, apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo” y podrán tener acceso a tres mil 600 pesos mensuales como aprendices en diversos lugares como en talleres, en fabricas y comercios, para capacitarse en el trabajo.

También que aumentarían las pensiones a las personas de la tercera edad y “hago el compromiso de que esa pensión se les va a entregar también a todos los discapacitados pobres del país”.

Respecto al tema del campo, señala que mediante un plan de desarrollo, desde el sureste y en el sur del país se sembarían un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para que los ejidatarios, pequeños propietarios, puedan cultivar sus parcelas.

De esta manera se ha comprometido a “generar, en ese plan de un millón de hectáreas sembradas, 400 mil empleos, ya no va ha haber necesidad de buscarse la vida a otras partes”.

Respecto a la infraestructura ha señalado que desarrollaría la zona del Istmo de Tehuantepec, “vamos a rehabilitar los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz” además de generar un tren de carga de contenedores.

Asimismo ha destacado que impulsaría el turismo a través de la construcción de un tren moderno, un tren rápido, que conectaría las zonas turísticas de Cancún, Tulum, Calakmúl y Palenque, “toda la riqueza cultural de las antiguas civilizaciones; de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, hasta Oaxaca”.

En otro de sus planteamientos de campaña dijo que en la frontera norte del país “se va a declarar desde el primero de enero del año próximo una zona libre, una zona franca y; va a bajar el IVA al ocho por ciento; va a bajar el impuesto sobre la renta al 20 por ciento”.

En el tema de seguridad puntualizó que “todos los días me voy a reunir con el gabinete de Seguridad; nos vamos a reunir el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Pública, la Secretaria de Gobernación; todos los días desde muy temprano voy a recibir el parte”.

“Y vamos a tomar decisiones, todos los días. Vamos a coordinar todas las fuerzas policiacas; va a haber una organización de todas las fuerzas que van a garantizar la paz y la tranquilidad”, agregó.

En la parte económica, López Obrador ha expresado que no sería necesario aumentar los impuestos toda vez que “vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque van aumentar los sueldos de los de abajo”; “tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo; por eso les digo vamos a cumplir todos los compromisos”.