Termina plazo para recolectar firmas

El día lunes fue el último día para que los aspirantes a la Presidencia de la República por la vía independiente recolecten los apoyos ciudadanos requeridos para lograr su registro en la candidatura.

Para lograr ser candidatos, los aspirantes debieron presentar su manifestación de intención ante la instancia correspondiente; además, conformaron una asociación civil y tuvieron que abrir una cuenta bancaria para recibir su cédula de aspirante.

Después de esto, contaron con 127 días, a partir del 16 de octubre de 2017, para recabar al menos 866 mil 593 firmas de la ciudadanía distribuidas en por lo menos 17 entidades federativas, lo que se refiere a uno por ciento del total en la Lista Nominal de Electores en cada una de ellas.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) alargara el plazo una semana más para que los 48 aspirantes independientes registrados recabaran las firmas establecidas en la convocatoria emitida, sólo tres de ellos cumplen con las cifras requeridas.

De acuerdo con el reporte emitido por el INE, al corte del domingo 18 de febrero, solamente Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala Gómez del Campo cumplen con el umbral establecido.

Rodríguez Calderón registra un total de un millón 140 mil 305 en 24 estados, mientras que Armando Ríos tiene un apoyo de un millón cinco mil 278 en 20 entidades, en tanto que Margarita Zavala cuenta con 986 mil 577 firmas en 17 estados.

Además de elegir presidente de la República, en la elección federal programada para el 1 de julio próximo, también se elegirán 128 senadores, 500 diputados federales, así como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ocho gobernadores, entre otros cargos.

FERRIZ DE CON PIDE ANULAR FIRMAS

El aspirante a candidato por la vía independiente a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, presentó un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que se anule el proceso de recolección de firmas ciudadanas.

Lo anterior por considerar que bubo inequidad en el proceso, además de las anomalías que se han detectado en los 127 días fijados para esta fase.

En entrevista luego de presentar el recurso en la sede del INE, dijo que existen diversas fallas en el proceso de captación de firmas de apoyo a los aspirantes a candidatos independientes como fue el proceso de verificación de las mismas.

Dijo que el INE no cuenta con mecanismos para detectar credenciales falsas en el apoyo a las candidaturas independientes y agregó que los procesos de verificación de validez de las firmas las realizaron personas cercanas a los aspirantes y no de terceros, lo cual no da certeza al mismo.

“Todo el proceso no brinda certeza y legalidad por lo que entonces estoy apelando”, dijo el periodista, quien cuestionó la validez de las firmas recabadas por aspirantes como Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón.

Además de la anulación del proceso de recolección, planteó que el INE otorgue el registro como candidatos independientes a todos los que no hayan hecho trampa y han cumplido con los requisitos correspondientes.