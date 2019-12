Termina luna de miel entre Mexico y EU por tratado

No es el lenguaje de Jesús Seade, pero el gobierno mexicano tiene derecho a reclamar a los negociadores nortemeamericanos del TMEC que pretendieran verles la cara incluyendo en una iniciativa de ley compromisos no hablados y muchos menos contraidos.

El subsecretario para América del Norte y representante de México en las negociaciones del tratado comercial entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, denunció que nunca se negoció la existencia de 5 agregados laborales como los norteamericanos lo incluyeron en una iniciativa de ley.

“Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de los negociado entre las partes”, dijea Seade.

Explicó que “En términos generales, la legislación presentada ayer, en Estados Unidos, contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país”.

Nada de eso se habló en las negociaciones ni se firmó acuerdo en ese sentido, argumentó el subsecretario de Relaciones Exteriores.

Explicó que es afigura es redundante e inecesaria y que además acarrearía consecuencias para México.

Su molestia es evidente: “Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración en EUA, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo. A diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro País y por lo tanto, debió haber sido consultada”.