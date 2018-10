Tengo las manos limpias: Rosario Robles

La titular de la Sedatu, Rosario Robles, llamó a que se le investigue “hasta por debajo de las piedras” y si hay una sola prueba se le castigue. “Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”, respondió a las acusaciones y descalificaciones de diputados del PAN, Morena, PT y PRD.

“No necesito que nadie me dé una amnistía. No requiero amnistía. Yo no requiero absolutamente que nadie me perdone de antemano. A mí que se me investigue todo lo que se quiera. Que se investigue hasta por debajo de las piedras”, subrayó.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, rechazó actos de corrupción en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, y en la actual dependencia.

En una ríspida comparecencia, la funcionaria afirmó que su evolución patrimonial durante estos seis años se mantiene igual, “viviendo en la misma casa, no en la que llegué siendo secretaria de Sedesol, sino en la que vivo hace 23 años. No tengo más propiedad que esa”.

Sostuvo que tampoco tiene otra cuenta bancaria que no sea en la que se le deposita su salario mensual y defendió la legalidad de los convenios establecidos por Sedesol y por Sedatu con universidades.

“A la Sedatu y a la Sedesol como instituciones, les corresponde establecer convenios con las universidades. No les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas y somos respetuosos, por ley, de los procedimientos que ellas misma se dan”, subrayó.

Afirmó que dichas dependencias no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico. “No hay un solo contrato, un solo contrato que se haya exhibido suscrito por Sedesol o por Sedatu con dichas empresas, y mucho menos con empresas fantasma”.

Robles Berlanga advirtió que ha sido la más abierta a que este tema se investigue por las instancias competentes, que son la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

“Son las encargadas de esta investigación y las encargadas de establecer que si hubo un ilícito, se pague por quien lo haya cometido. Yo soy la primera en señalarlo y quien así lo ha exigido. Quien al amparo del servicio público haya cometido una irregularidad tiene que pagar”, expresó.

Frente a las acusaciones de distintos diputados, el priísta Eduardo Zarzosa Sánchez sostuvo que su bancada rechaza las expresiones dolosas y falsas en contra de la funcionaria y del gobierno federal, y que su único fundamento son las notas mediáticas.

Llamó por ello a que si tienen pruebas, “que las muestren y que las lleven a la autoridad competente. Es así de sencillo, no permitiremos que sigan mintiendo y sacando beneficio político de esta comparecencia”, subrayó.

Entre gritos de los parlamentarios opositores, el legislador priísta aseguró que su bancada cree en la probidad, honestidad y profesionalismo de Rosario Robles, por lo que rechazan contundentemente las falsas acusaciones.

Por su parte, la panista Adriana Dávila, acusó que la actuación de Robles Berlanga como titular de Sedesol y Sedatu está cubierta por el manto del lucro electoral, el enriquecimiento ilícito y la impunidad.

Desde su curul, el petista Gerardo Fernández Noroña pidió que se cancelara la comparecencia, “porque es intolerable estarle escuchando ese nivel de desvergüenza”.

Noroña aseveró que no habrá impunidad para nadie en el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la comparecencia, los diputados del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña y el ex titular de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, se confrontaron verbalmente por algunos instantes, aunque luego todo regresó a la calma y continuó la comparecencia, para finalizar minutos más tarde.

La diputada del PRD, Lilia Villafuerte Zavala, afirmó que Rosario Robles Berlanga debe asumir su responsabilidad por señalamientos sobre desvío de recursos cuando ha estado al frente de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Desarrollo Social (Sedesol).

Por Morena, Sandra Simey Olvera cuestionó a la funcionaria el por qué fue cómplice de la estafa maestra, según las investigaciones profesionales de periodistas .

“A diferencia de hace un año, hoy nadie la defenderá. Hoy, sí acaso algunos están gritando y le aplaudirán, los que no ganaron la elección, los que son del viejo régimen y no saben más que hacer eso”, aseveró la legisladora.

En respuesta, la funcionaria expresó: “no necesito que nadie me defienda, me defiende mi trabajo, me defiende mi trayectoria y las obras que hemos realizado”.